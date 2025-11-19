Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή - Ο Γιώργος επέλεξε μονομάχο και δεν είναι η Ζωή!

Ο 43χρονος έκανε την έκπληξη στο σημερινό συμβούλιο

Στο συμβούλιο του Αχυρώνα, ο Γιώργος Ανυφαντάκης υπέδειξε αντίπαλο μονομάχο, εκπλήσσοντας τους πάντες με την επιλογή του. Μετά από όλα όσα είχε δηλώσει τις προηγούμενες μέρες, όλοι περίμεναν πως θα ακούσουν το όνομα της Ζωής, ωστόσο διαψεύστηκαν. 

Για να έχει ήσυχη τη συνείδησή του και για να δώσει τη δυνατότητα στη συμπαίκτριά του να περάσει την ημέρα των γενεθλίων της με τον Βασίλη, ο Γιώργος επέλεξε να μονομαχήσει με τον Άγγελο. «Αν είπα κάτι στο συμβούλιο, ζητώ συγγνώμη. Η επιλογή μου θα είναι ο Άγγελος, γιατί θέλω να παλέψω με έναν άντρα. Και δίνω την ευκαιρία στη Ζωή να κάνει τα γενέθλιά της εδώ με τον Βασίλη», είπε, αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό την ομάδα του. 

Φάρμα: Ο Άγγελος είναι ο δεύτερος μονομάχος της εβδομάδας

Φάρμα: Ο Άγγελος είναι ο δεύτερος μονομάχος της εβδομάδας

«Θέλω να δω τι αξίζω πραγματικά και, αν παραμείνω στη Φάρμα, θα είμαι με τον εαυτό μου πιο σίγουρος. Αν φύγω σήμερα, θέλω να φύγω από έναν παλαιστή. Γι' αυτόν τον λόγο τον επέλεξα», ξεκαθάρισε ο ίδιος.

Η Ζωή παραδέχτηκε πως δεν το περίμενε και ότι είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά για να αντιμετωπίσει τον Γιώργο. «Ο Γιώργος, γενικότερα, ήταν στα πράγματα που έλεγε λίγο απόλυτος, οπότε ήμουν σίγουρη ότι θα πάρει εμένα. Μέσα μου πίστευα ότι θα πάρει εμένα και είχα προετοιμαστεί γι΄αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η personal trainer.

Φάρμα: Του Γιώργου δεν του πήγαινε η καρδιά να μονομαχήσει με τη Ζωή

Φάρμα: Του Γιώργου δεν του πήγαινε η καρδιά να μονομαχήσει με τη Ζωή

Με την εξέλιξη αυτή ο Βασίλης δεν μπορεί παρά να αισθάνεται ανακουφισμένος: «Με συγκινεί πολύ ο Γιώργος και είναι σίγουρο ότι θα φύγει ένας πολύ δυνατός παίκτης σήμερα μετά από αυτήν την απόφαση. Πραγματικά εκτιμώ τον Γιώργο», τόνισε, ενώ σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε: «Πριν ανακοινώσει την απόφασή του ο Γιώργος, έτρεμα· μέσα μου χτυπούσε πολύ δυνατά η καρδιά. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η επόμενη μέρα χωρίς τη Ζωή».

Η σημερινή μάχη θα είναι αμφίρροπη, καθώς ο Άγγελος έχει αποδείξει πολλές φορές πόσο δυνατός παίκτης είναι. «Εκτιμώ πολύ τον λόγο του. Να δώσουμε μια δυνατή μάχη, μια αδελφική μάχη και ας μείνει ο καλύτερος. Δεν ήθελα να επιλέξει τη Ζωή αντί για μένα, γι΄αυτό, αν κέρδιζα την ασυλία υπήρχε ένα ενδεχόμενο να τη δώσω. Είτε κερδίσω είτε χάσω, χαλαρός θα είμαι», ανέφερε από τη μεριά του ο 22χρονος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Πάλης. 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

 

 

