Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της

Πιο girly από ποτέ το σπίτι της διάσημης influencer

Τούνη: Ο Ροζ Χριστουγεννιάτικος Στολισμός Στο Σπίτι Της
Η Ιωάννα Τούνη μπήκε και φέτος δυναμικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, μεταμορφώνοντας το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε ένα παραμυθένιο, απόλυτα girly και ροζ σκηνικό. Η influencer, που κάθε χρόνο εντυπωσιάζει με τις αισθητικές της επιλογές, επέλεξε για άλλη μια φορά να δώσει στο χώρο της μια λάμψη που θυμίζει κινηματογραφικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Με τη βοήθεια του κολλητού της φίλου και διακοσμητή Στέφανου αλλά και του μικρού της γιου, Πάρη, ο οποίος πλέον συμμετέχει… ενεργά σε κάθε στολισμό, η διαδικασία εξελίχθηκε σε μια χαρούμενη ιεροτελεστία. Μαζι τους ήταν και ο άλλος καλός τους φίλος, Μινάς.

τούνη

τούνη

Ήδη από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, το σπίτι γέμισε κουτιά, φωτάκια, κορδέλες και φυσικά… ροζ στοιχεία σε κάθε πιθανό μέγεθος. Στο κέντρο του σαλονιού δεσπόζουν τρία ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα, ένα εντυπωσιακό τρίπτυχο που έχει γίνει πια το σήμα κατατεθέν της διακόσμησης της Ιωάννας. Τα δέντρα είναι στολισμένα αποκλειστικά με λευκά και ροζ λαμπάκια, χωρίς πολλά στολίδια, διατηρώντας το minimal–glam ύφος που λατρεύει. Στη βάση τους, ροζ κουτιά δώρων, επιμελώς τοποθετημένα, προσθέτουν στο festive αποτέλεσμα, δημιουργώντας μια εικόνα έτοιμη για… φωτογράφιση.

Το υπόλοιπο σπίτι της — ήδη διακοσμημένο σε girly αποχρώσεις — αγκαλιάζει ιδανικά το χριστουγεννιάτικο ύφος. Τα ροζ fluffy χαλιά, τα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία και ο χαριτωμένος παιδικός χώρος του Πάρη συνθέτουν ένα περιβάλλον που μοιάζει να ξεπήδησε από περιοδικό interior design. Η ίδια η Ιωάννα δεν κρύβει πως κάθε χρόνο προσπαθεί να δημιουργεί μια μαγική ατμόσφαιρα για τον γιο της, ώστε εκείνος να μεγαλώνει με χαρούμενες αναμνήσεις και έντονα χρώματα.

Φέτος, ο στολισμός έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς ο μικρός Πάρης είναι αρκετά μεγάλος για να συμμετέχει ουσιαστικά. Όπως φαίνεται στα stories της, το παιδί ενθουσιάστηκε με τα δέντρα, τα φωτάκια και τα κουτιά δώρων, συμβάλλοντας στη διαδικασία με τον αυθορμητισμό και την ενέργεια που μόνο τα μικρά παιδιά έχουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρυσι η Ιωάννα είχε επιλέξει έναν εξίσου όμορφο στολισμό, αλλά πιο "κλασικό": ένα μεγάλο δέντρο με  γκρι–λευκά στολίδια, γιρλάντες με glitter και περισσότερο χρυσό στις λεπτομέρειες. Φέτος, όμως, προτίμησε έναν πιο καθαρό και φωτεινό minimal στολισμό, δίνοντας έμφαση στο φως και όχι στα πολλά αντικείμενα.

Παρά τη χαρούμενη χριστουγεννιάτικη διάθεση, η Ιωάννα Τούνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω της σοβαρής υπόθεσης revenge porn που έχει καταγγείλει. Η δίκη, η οποία έχει ήδη αναβληθεί τρεις φορές, παραμένει σε εκκρεμότητα. Στο εδώλιο βρίσκονται δύο άτομα: ο τότε σύντροφός της, που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη. Και οι δύο υποστηρίζουν πως ούτε βιντεοσκόπησαν ούτε διέδωσαν το υλικό, με την Ιωάννα να δηλώνει αποφασισμένη να δώσει τέλος στην υπόθεση και να δικαιωθεί.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια προσπαθεί να συνεχίσει την καθημερινότητά της, να χαίρεται τον χρόνο με τον γιο της και να δημιουργεί θετικές στιγμές. Σε κάθε περίπτωση, το σπίτι της Ιωάννας Τούνη είναι — και φέτος — από τα πιο εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα σπίτια της εγχώριας showbiz. Ροζ, λαμπερό, παραμυθένιο και απόλυτα στο στιλ της.
 

