Η Ιωάννα Τούνη μιλά ανοιχτά μετά την πρώτη μέρα της δίκης

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε χθες, Δευτέρα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε, μετά από χρόνια αναβολών, η εκδίκαση της υπόθεσης εκδικητικής πορνογραφίας που την αφορά.

Η υπόθεση αφορά τη διαρροή προσωπικού βίντεο το 2017, που είχε προκαλέσει σοβαρό ψυχολογικό και κοινωνικό πλήγμα στην ίδια.

Η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης και της ανάγκης προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κατηγορούμενοι είναι δύο άτομα — μεταξύ των οποίων και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη — που, σύμφωνα με την καταγγελία, εμπλέκονται στην παράνομη μαγνητοσκόπηση και τη διαρροή του υλικού.

Μετά την πρώτη ημέρα της δίκης, η γνωστή influencer ανήρτησε βίντεο στο Instagram στο οποίο μοιράστηκε τη συγκλονιστική εμπειρία της και την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει τον αγώνα της για αποκατάσταση. Στην ανάρτησή της τόνισε πως, παρά τις αναβολές και τη διάρκεια της υπόθεσης, επιμένει: δεν ζητά εκδίκηση αλλά δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τους υπεύθυνους.

Μία ημέρα μετά τη διακοπή της δίκης για το revenge porn βίντεο, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα απόσπασμα 13 λεπτών, τη δική της κατάθεση ψυχής.

Στο βίντεο, ακούμε τη γνωστή influencer να περιγράφει τα συναισθήματά της και να εξομολογείται πως ο κόσμος, παρά την επιτυχία της, την αντιμετωπίζει ως «π…ρνη».

Αρχικά, η Ιωάννα Τόυνη αναφέρει: «Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στα εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει από χθες, και κυρίως γυναίκες, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Μηνύματα γεμάτα αγάπη και πάρα πολύ υποστηρικτικά, τα οποία μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και με συγκίνησαν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά ξεχωριστά, αλλά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.

Χθες βρέθηκα για ακόμη μία φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μετά από 8 χρόνια αναμονής, επιτέλους ξεκίνησε, όντως ξεκίνησε η δίκη που περίμενα. Μία δίκη revenge porn στη δική μας γλώσσα, αλλά ειδικά στους νομικούς όρους σχετικά με την παράνομη μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη γνώση μου προσωπικών μου ερωτικών στιγμών, οι οποίες διέρρευσαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκαν αναρτημένες σε πορνογραφικά site και σε κάθε είδους μέσο. Σίγουρα οι περισσότερες εδώ πέρα θυμάστε για τι πράγμα μιλάω. Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή π…ρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό.

Το βίντεο αυτό μαγνητοσκόπησαν σε συναίνεση ένας άνθρωπος που τότε ήδη γνώριζα πέντε χρόνια καθώς εργαζόμασταν μαζί και ο κολλητός του φίλος. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμη, είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν χθες για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν πως είναι τα θύματα».

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει: «Οι δύο άνθρωποι αυτοί δήλωσαν και ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα σε μια υπόθεση και έναν διασυρμό που εγώ βίωσα, ένιωσα και με στιγμάτισε ανεπανόρθωτα. Ένας διασυρμός που προέκυψε από την παράνομη μαγνητοσκόπηση από αυτούς, την παράνομη και παρά τη θέληση και τη γνώση μου μαγνητοσκόπηση την οποία οι ίδιοι τους διέδωσαν σε τρίτα άτομα μια μαγνητοσκόπηση στην οποία φαίνεται να συνευρίσκομαι σεξουαλικά με τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος, ο κολλητός του τραβάει βίντεο χωρίς να το γνωρίζω ενώ ο άνθρωπος με τον οποίο βρίσκομαι στην ερωτική πράξη κοιτάει, γελάει, χλευάζει και συνεχίζει κανονικά τη συνουσία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δηλώνουν τα θύματα».

Ακόμα, η Ιωάννα Τούνη αναφέρεται στη μητέρα της και στον γιο της Πάρη, ο οποίος μελλοντικά μπορεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο διάφορα σχόλια για τη μητέρα του. «Χθες ήμουν ήδη αρκετά φορτισμένη και δεν θέλω να αρχίσω να κλαίω σε αυτό το βίντεο γιατί το κάνω για άλλο σκοπό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον αγώνα που δίνω αυτόν, 8 χρόνια μετά και παρά την τόση ψυχική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και ξανά και να δω τους ανθρώπους αυτούς τους δύο, είναι μια πολύ πραγματικά ψυχικά δύσκολη διαδικασία και ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός, την οικονομική σου κατάσταση, δεν έχει να κάνει με τίποτα.

Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, είναι ένας αγώνας που δίνω λοιπόν σήμερα, μια μάχη σε ένα τεράστιο πόλεμο μιας πατριαρχικής κοινωνίας για τον εαυτό μου για να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου, και παρότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα και παρότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ατοιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, για τον γιο μου, για το παιδί μου το οποίο είναι αυτή τη στιγμή τριών αλλά μετά αύριο θα είναι έξι και επτά και θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή τη κατάσταση για το ποια στην αλήθεια είναι η ηθική της μητέρας του και το εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες».

Κάτω από την ανάρτησή της έγραψε τα εξής:

«Χθες ξεκίνησε επιτέλους το δικαστήριο που προσμονώ και περιμένω με αγωνία από το 2017! Μετά απο αναβολές, οι κατηγορούμενοι αυτή τη φορά παρουσιάστηκαν.

Όμως, αντί για μια στάλα μεταμέλειας, είχαν το θράσος να δηλώσουν πως εκείνοι είναι τα “θύματα”…

Τα “θύματα” του διασυρμού, που εγώ βίωσα.

Της παράνομης μαγνητοσκόπησης, της διάδοσης, της δημόσιας ταπείνωσης, του ψυχικού «βιασμού»

& της κατάρρευσης που ένιωσα όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό το βίντεο με έχει στιγματίσει ανεπανόρθωτα!

Παρόλα αυτά δεν ζητάω εκδίκηση, ζητάω δικαιοσύνη.

Ζητάω παραδειγματική τιμωρία!

Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα:

Ότι η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής είναι έγκλημα

και καμία γυναίκα -κανένας άνθρωπος-

δεν πρέπει να το βιώσει ποτέ ξανά.

Μετά από 8 χρόνια, συνεχίζω να στέκομαι όρθια.

Και αυτή τη φορά, δεν θα σωπάσω».

Η δίκη διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου, ενώ η δημόσια τοποθέτηση της Ιωάννας Τούνη επανέφερε στη συζήτηση την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας, την καταπολέμηση του revenge porn και την ευαισθητοποίηση έναντι των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων.

Το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, ο συνήγορος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», επισημαίνοντας πως οι κατηγορούμενοι «προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα».

«Ζητήσαμε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών για να μην αναχθεί σε show. Το λυπηρό είναι ότι οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα. Λένε τέτοιους ισχυρισμούς και αναρωτιέμαι αν έχουν συνειδητοποιήσει τι έκαναν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η κυρία Τούνη δε θέλει χρήματα. Το μόνο που ζητά είναι η καταδίκη τους, για να σταλεί ένα μήνυμα σε όσους έχουν παρόμοιες διαθέσεις».

