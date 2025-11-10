Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη: «Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους»

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει η Ιωάννα Τούνη, καθώς η πολύκροτη υπόθεση του revenge porn και του βίντεο που είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο φτάνει επιτέλους στις δικαστικές αίθουσες.

Το πρωί της Δευτέρας, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια τόσο τα media.

Η Ιωάννα Τούνη, εμφανώς συγκινημένη αλλά ψύχραιμη, κατέφθασε στο δικαστήριο λίγο μετά τις 9 το πρωί, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της Μιχάλη Δημητρακόπουλο και τις καλές της φίλες Στέλα Πάσσαρη και Λένια Παπασυμεωνίδου, που στέκονται στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή.

Η ίδια δεν έκανε πολλές δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ωστόσο η στάση της έδειχνε αποφασιστικότητα και ανάγκη για αποκατάσταση της αλήθειας.

Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα έχουμε έρθει για να ξεκινήσει η δίκη. Είμαι για ακόμα μια φορά εδώ, ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν κάποια αναβολή, προσπαθώντας να με στραγγίξουν εντελώς ψυχολογικά οπότε ευελπιστώ ότι θα γίνει η δίκη. Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους, το περιμένω και γι’ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ πέρα. Θα το λέω ξανά και ξανά: έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι πραγματικά δικαίωση και τιμωρία γι’ αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μία ζωή. Θα ήθελα να γίνει η διαδικασία όσο πιο σωστά γίνεται».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε: «Σίγουρα είναι επιθυμία της κυρίας Τούνη να γίνε κεκλισμένων των θυρών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ένα δικαστήριο που θα έχει μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία. Υπάρχει σχετική διάταξη που μας επιτρέπει να ζητήσουμε να γίνει αυτό το δικαστήριο κεκλισμένων των θυρών ώστε να μη δοθεί και η δυνατότητα να γίνει ένα ριάλιτι σόου σε βάρος της κυρίας Τούνη. Θα υποστηρίξουμε σθεναρά την κατηγορία σε βάρος των δύο, οι οποίοι σε λίγο θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, με την έννοια ότι υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε ερωτική συναίρεση με την κυρία Τούνη και κάποιος άλλος τραβούσε αυτή τη σκηνή και μάλιστα ο κατηγορούμενος τον κοίταξε και του χαμογέλασε. Είναι ένα συντριπτικό στοιχείο που δείχνει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε. Αυτοί οι δύο καταπάτησαν αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, όπως είναι η σεξουαλική ζωή και έφτασαν στο σημείο να διακινήσουν αυτό το υλικό, προκαλώντας τεράστια ηθική βλάβη στην κυρία Τούνη. Θα δώσουμε έναν νομικό αγώνα και πιστεύουμε ότι το δικαστήριο θα τους καταδικάσει».