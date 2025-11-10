Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημόσια στήριξη στην Ιωάννα Τούνη για τη δίκη

Το πρωί της Δευτέρας η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης για τη διαρροή προσωπικού της βίντεο, η οποία είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη πριν από μερικά χρόνια.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, εμφανίστηκε ψύχραιμη και αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, αναζητώντας δικαίωση και ηθική αποκατάσταση.

Την ίδια στιγμή, στο Instagram, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πρώην σύντροφός της και πατέρας του παιδιού τους, θέλησε να της δείξει την αμέριστη στήριξή του. Ανέβασε μια παλιά φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη από την εποχή που ο γιος τους ήταν ακόμη μωρό, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα:

«Σε αυτή τη δίκη είμαστε μαζί σου και πάντα».

Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε θετικά από τους διαδικτυακούς τους φίλους, που αναγνώρισαν τη σχέση αλληλοσεβασμού και στήριξης που διατηρούν οι δύο πρώην σύντροφοι, παρά τον χωρισμό τους.