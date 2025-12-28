Λάμψη και στιλ: Οι top 10 + 1 εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε το 2025

To 2025 φεύγει και μαζί με τα ευχάριστα και δυσάρεστα νέα της ελληνικής showbiz, που έφερε, «χάρισε» ιδέες και προτάσεις για μοναδικές εμφανίσεις στις λάτρεις της μόδας.

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από events, θεατρικές πρεμιέρες, κινηματογραφικές νύχτες και επιδείξεις μόδας έφεραν στο προσκήνιο τις στιλιστικές επιλογές των Ελληνίδων της τηλεόρασης, του θεάτρου και της μουσικής. Επιλογές που ξεχωρίσαμε και μας έκαναν να σκεφτούμε πως οι δημιουργίες των σχεδιαστών είναι είδος έργων τέχνης κι άλλες φορές πως η απλότητα μπορεί να είναι συνώνυμη της κομψότητας.

Οι top 10+1 λαμπερές και κομψές εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε το 2025

Μάρα Ζαχαρέα

Η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου ειδήσεων του Star, Μάρα Ζαχαρέα, παραμένει κομψή και στιλάτη σε κάθε της εμφάνιση, ακόμα και στις απλές καθημερινές της.

Ένα από τα look όμως που ξεχωρίσαμε ήταν το εντυπωσιακό φόρεμα με κεντήματα υψηλών προδιαγραφών που φόρεσε πρόσφατα σε event, δημιουργία της σχεδιάστριας Denise Eleftheriou.

Ήταν μακρύ με εσωτερικό φόρεμα από σατέν και εξωτερικά είχε διαφάνειες στα μανίκια και κεντήματα από αστραφτερές πέτρες σε όλο το μήκος του.

Eλένη Χατζίδου

Η παρουσιάστρια του Breakfast@Star, Ελένη Χατζίδου, διαθέτει ένα ξεχωριστό στιλ, απλό και συνάμα εντυπωσιακό. Οι εμφανίσεις της στην εκπομπή είναι πάντα στιλάτες, όπως και οι εμφανίσεις στην καθημερινότητά της.

Για το 2025, ξεχωρίσαμε μια πρόσφατη εμφάνισή της σε τηλεοπτική εκπομπή της Κύπρου. Επέλεξε μαύρο κοστούμι με λάμψεις από παγέτες και κρόσσια από χάντρες. Eντυπωσιακό και ιδανικό look και για ρεβεγιόν.

Ζήνα Κουτσελίνη

Η παρουσιάστρια της εκπομπής του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα», Ζήνα Κουτσελίνη, διατηρεί ένα sporty chic look στην προσωπική της ζωή, αλλά αγαπά τα κοστούμια για τις επαγγελματικές της εμφανίσεις. Στις εκπομπές της, την έχουμε δει με υπέροχα κοστούμια σε όλα τα χρώματα.

Η Ζήνα Κουτσελίνη με βελούδο κοστούμι σε σκούρο μωβ χρώμα/ NDP

Aπό τις εμφανίσεις της το 2025, ξεχωρίσαμε μια πρόσφατη με βελούδο κοστούμι σε σκούρο μωβ χρώμα. Μια πολύ καλή πρόταση για την περίοδο των γιορτών. Το βελούδο είναι must άλλωστε για τη festive season.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

H παρουσιάστρια του Happy Day, Σταματίνα Τσιμτσιλή, τίμησε τη φετινή χρονιά τα must χρώματα της σεζόν, όπως το καφέ και το burgundy για τον χειμώνα, ενώ χάρη στην καλλίγραμμη σιλουέτα της υποστήριξε τη μίνι φούστα όπως και το κοστούμι καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Από τις εμφανίσεις της το 2025 ξεχωρίσαμε το «dream dress», όπως το χαρακτήρισε η ίδια, δημιουργία της Celia Kritharioti, το οποίο φόρεσε σε γάμο φιλικού της ζευγαριού, τον περασμένο Απρίλιο. Το φόρεμα ήταν μακρύ με halter ώμους και μεταλλικές λάμψεις.

Ευγενία Σαμαρά

Η Ευγενία Σαμαρά αγαπά το στιλ και την απλότητα. Είναι κομψή σε κάθε της εμφάνιση, ακόμη κι όταν αθλείται. Προτιμά τις φαρδιές γραμμές και τα flat παπούτσια.

Ένα από τα look της που ξεχωρίσαμε το 2025, είναι η εμφάνισή της με off white κοστούμι της, δημιουργία των MI-RŌ, που φόρεσε στην παρουσίαση της εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του ιδρύματος Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Το όνομά της είναι συνώνυμο της μόδας, την οποία «υπηρετεί» με μεγάλη επιτυχία εδώ και χρόνια.

Από τις πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ξεχωρίσαμε για φέτος το μαύρο maxi φόρεμα με cut outs, δημιουργία του Άγγελου Μπράτη, που φόρεσε σε ένα από τα τελευταία επεισόδια του GNTM.

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου εξακολουθεί να είναι λαμπερή και εντυπωσιακή, παρά το γεγονός ότι οι επιλογές στα ρούχα κάπως περιορίζονται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Η παρουσιάστρια της Super Kατερίνα επιλέγει αυτήν την περίοδο κομμάτια που «αγκαλιάζουν» τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Από τις τελευταίες εμφανίσεις της, ξεχωρίσαμε ένα deux pieces κοστούμι με παντελόνα και σακάκι που έδενε κάτω από το στήθος σε silver metal απόχρωση, που μας άρεσε πολύ.

Φαίη Σκορδά

Αδιαμφισβήτητα, η εμφάνιση της Φαίης Σκορδά στην Athens Fashion Week ήταν εντυπωσιακή.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Buongiorno έλαμπε με το μίνι αστραφτερό φόρεμα της, δημιουργία της σχεδιάστριας Χριστίνας Ζαφειρίου. Η Φαίη έκανε πασαρέλα στην επίδειξη μόδας της σχεδιάστριας τον περασμένο Νοέμβριο και η εμφάνιση της αυτή δέχτηκε πολύ κολακευτικά σχόλια στα social media.

Δανάη Παππά

Ρομαντικό και εντυπωσιακό ήταν το φόρεμα που φόρεσε η Δανάη Παππά, στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Η ηθοποιός, με δημιουργία των MI-RO ένιωσε πριγκίπισσα με τη ροζ τουαλέτα από τούλι και πέρλες.

Αυτή ήταν μια από τις εμφανίσεις της που μας έμειναν αξέχαστες.

Aθηνά Οικονομάκου

H Αθηνά Οικονομάκου προτιμά τις mix & match εμφανίσεις, τα έντονα χρώματα, τις διαφορετικές υφές.

Διατηρεί το δικό της brand μαζί με τη Μαίρη Συνατσάκη, όμως από τις εμφανίσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του 2025, δε θα μπορούσαμε να μη συμπεριλάβουμε εκείνη με το κίτρινο lime κοστούμι του Giorgio Armani, το οποίο φόρεσε η ηθοποιός στην επίδειξη μόδας του σχεδιαστή στο Μιλάνο.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Η παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αγαπά τη μόδα και τα κομμάτια επώνυμων οίκων. Λατρεύει τις τσάντες Chanel και συνήθως ό,τι επιλέγει για το στιλ της φέρει την υπογραφή κάποιου πολύ γνωστού brand.

Είναι πολλές οι εμφανίσεις της που ξεχωρίσαμε τη χρονιά που πέρασε, ωστόσο το φόρεμα που επέλεξε για τη βάφτιση του δεύτερου γιου της, Billy, ήταν αυτό που «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη βάφτιση του γιου της, Billy/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H δημιουργία της Celia Kritharioti ήταν εμπνευσμένη από το θέμα της βάφτισης που ήταν τα κοράλλια και ο βυθός.

