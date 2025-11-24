Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά

Η Μάρα Ζαχαρέα μιλά για τις πρωτιές του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, τον ανταγωνισμό, τα νούμερα τηλεθέασης και τη νέα της εκπομπή στο YouTube.

Μια ακόμη εντυπωσιακή, απόλυτα κομψή και γεμάτη πολυτέλεια εμφάνιση έκανε η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία έδωσε το «παρών» σε μία βραδιά με έντονη ανατολίτικη ατμόσφαιρα και αισθητική.

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το λαμπερό event, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες του glam look της.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά, η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε μια δημιουργία που δύσκολα περνά απαρατήρητη: ένα περίτεχνο φόρεμα της Denise Eleftheriou, με χρυσαφένιες λάμψεις, προσεγμένα κεντήματα και πέτρες τοποθετημένες στο χέρι. Η εμφάνιση συνδύαζε πολυτέλεια, ραπτική υψηλών προδιαγραφών και μια διακριτική αναφορά στη μαγεία της Ανατολής, αποδίδοντας ένα look που ταίριαζε απόλυτα στο ύφος της βραδιάς.

Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της παρουσιάστριας με έναν τρόπο chic και εκλεπτυσμένο, ενώ οι λαμπερές λεπτομέρειες αντανακλούσαν το φως δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης και πολυτέλειας.

Για να ολοκληρώσει το σύνολο, η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε ένα μικρό χρυσό clutch και ένα ζευγάρι γοβών διακοσμημένων με πέτρες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη της αγάπη για τα λεπτομερώς μελετημένα σύνολα που αναδεικνύουν τη γυναικεία κομψότητα.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες της, η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην τέχνη και το μεράκι πίσω από τη δημιουργία που φόρεσε: «Ένα φόρεμα μερικές φορές κρύβει έμπνευση, τέχνη, μεράκι και πολύ δουλειά. Ένα τέτοιο φόρεμα με κεντήματα υψηλών προδιαγραφών της @deniseeleftheriou_atelier είχα τη χαρά να φορέσω σε μια μαγική βραδιά με ζεστή φιλοξενία και τη μαγεία της Ανατολής».

