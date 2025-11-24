Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά

Εντυπωσίασε με μια περίτεχνη δημιουργία της Denise Eleftheriou

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 17:38 Μπαράζ ελέγχων: 12 συλλήψεις και 387 κλήσεις για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ
24.11.25 , 17:33 Σοφία Καρβέλα: Τα «Χρόνια πολλά» της Άννας Βίσση κι η τούρτα - έκπληξη!
24.11.25 , 16:56 Φάρμα: «Πιστεύω σε 2-3 μέρες θα έχει γίνει ο χαμός στο σπίτι!»
24.11.25 , 16:55 Πώς τα παιδιά στρατολογούνται για δολοφονίες μέσω video games
24.11.25 , 16:53 Αταμάν: Οι δηλώσεις πριν το ματς με την Παρτιζάν
24.11.25 , 15:58 Μαρίνα Ασλάνογλου: «Θήλασα 11 μέρες- Μια χαρά ψηλό και γερό είναι το παιδί»
24.11.25 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά
24.11.25 , 15:57 Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
24.11.25 , 15:44 Νέα Πέραμος: «Ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο, επιτίθονταν με μαχαίρια»
24.11.25 , 15:42 Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
24.11.25 , 15:33 Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη που την περίμενε στο καμαρίνι της
24.11.25 , 15:09 Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
24.11.25 , 15:00 Καζίνο Απάτη: Τι είπε ο Φίλιππος Καμπούρης για τον φερόμενο αρχηγό
24.11.25 , 14:57 Πνιγμός 12χρονη: «Έχασα τον κόσμο»
24.11.25 , 14:51 Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
Μακμπέθ: Οργή για την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου»
Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μάρα Ζαχαρέα μιλά για τις πρωτιές του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, τον ανταγωνισμό, τα νούμερα τηλεθέασης και τη νέα της εκπομπή στο YouTube.
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ακόμη εντυπωσιακή, απόλυτα κομψή και γεμάτη πολυτέλεια εμφάνιση έκανε η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία έδωσε το «παρών» σε μία βραδιά με έντονη ανατολίτικη ατμόσφαιρα και αισθητική.

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το λαμπερό event, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες του glam look της.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά, η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε μια δημιουργία που δύσκολα περνά απαρατήρητη: ένα περίτεχνο φόρεμα της Denise Eleftheriou, με χρυσαφένιες λάμψεις, προσεγμένα κεντήματα και πέτρες τοποθετημένες στο χέρι. Η εμφάνιση συνδύαζε πολυτέλεια, ραπτική υψηλών προδιαγραφών και μια διακριτική αναφορά στη μαγεία της Ανατολής, αποδίδοντας ένα look που ταίριαζε απόλυτα στο ύφος της βραδιάς.

Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά

Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της παρουσιάστριας με έναν τρόπο chic και εκλεπτυσμένο, ενώ οι λαμπερές λεπτομέρειες αντανακλούσαν το φως δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης και πολυτέλειας.

Για να ολοκληρώσει το σύνολο, η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε ένα μικρό χρυσό clutch και ένα ζευγάρι γοβών διακοσμημένων με πέτρες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη της αγάπη για τα λεπτομερώς μελετημένα σύνολα που αναδεικνύουν τη γυναικεία κομψότητα.

Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά

Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες της, η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην τέχνη και το μεράκι πίσω από τη δημιουργία που φόρεσε: «Ένα φόρεμα μερικές φορές κρύβει έμπνευση, τέχνη, μεράκι και πολύ δουλειά. Ένα τέτοιο φόρεμα με κεντήματα υψηλών προδιαγραφών της @deniseeleftheriou_atelier είχα τη χαρά να φορέσω σε μια μαγική βραδιά με ζεστή φιλοξενία και τη μαγεία της Ανατολής».

Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά

Μάρα Ζαχαρέα - Σταματίνα Τσιμτσιλή - Τίνα Μεσσαροπούλου

Μάρα Ζαχαρέα - Σταματίνα Τσιμτσιλή - Τίνα Μεσσαροπούλου

Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top