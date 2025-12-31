Τα μαρτύρια της Ελένης Παπαδοπούλου– Την κλείδωνε και την έβριζε

Ένα μαρτύριο ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου από τον ίδιο της το γιο, όπως αποκαλύπτουν οι συγγενείς και οι φίλοι της οικογένειας.

Ο 60χρονος μητροκτόνος μετά τη χθεσινή μαραθώνια απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Όπως αποκάλυψαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» άνθρωποι που γνώριζαν καλά μητέρα και γιο, η σχέση τους ήταν προβληματική.

Ο 60χρονος κλείδωνε τη μητέρα του μέσα στο διαμέρισμά της, χωρίς εκείνη να έχει άλλα κλειδιά. Οι καβγάδες μεταξύ τους ήταν συχνοί κι έντονοι ενώ δε σταματούσε να τη βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς.

Η Ελένη Παπαδοπούλου που δολοφονήθηκε από τον γιο της στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο δράστης ήθελε να πουλήσει το διαμέρισμα της μητέρας του, κάτι με το οποίο εκείνη διαφωνούσε. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια δεν της άφηνε ούτε χρήματα, αφού της έπαιρνε τη σύνταξη και της παρείχε μόνο τα απαραίτητα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε να βγει από το σπίτι της τουλάχιστον τρία χρόνια και ζητούσε από τους γείτονές της να τη βοηθήσουν και να μιλήσουν στον γιο της, ώστε να σταματήσει να την κλειδώνει στο διαμέρισμα.

Τους τελευταίους 6 μήνες, πριν τον τραγικό θάνατό της, την φρόντιζε φίλη του 60χρονου, η οποία φέρεται να υποστήριξε πως δεν έπαιρνε χρήματα και πως ο γιος έστελνε κάποια ποσά από τη Σαμοθράκη όπου βρισκόταν, για να καλύψει τα έξοδα της μητέρας του.

Η ίδια επισκεπτόταν την ηλικιωμένη 3 - 4 φορές την εβδομάδα.

«Είμαι σίγουρη πως δεν ακολουθούσε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Κάποιες φορές έπαιρνε παυσίπονα. Ο γιος της μου είχε αναφέρει ότι έπαιρνε ήπια αντικαταθλιπτικά, κάτι όμως που δεν είχα διαπιστώσει εγώ», είπε.

Στην ένορκη κατάθεση της μάλιστα είχε υποστηρίξει πως στο σπίτι δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Η κατάθεση μεσίτριας

Σημαντική ήταν και η κατάθεση μεσίτριας, στην οποία ο 60χρονος είχε αναθέσει την πώληση του διαμερίσματος στο Κολωνάκι.

Όπως είπε, η τιμή πώλησης κυμαινόταν από 550.000 έως 2 εκατ. ευρώ. Από το 2017 έως και το 2020 επισκέφθηκαν το σπίτι εννέα υποψήφιοι αγοραστές και κατά τη διάρκεια εκείνων των επισκέψεων η μεσίτρια είχε γίνει μάρτυρας της άσχημης συμπεριφοράς του γιου προς τη μητέρα του με λεκτικές επιθέσεις και βρισιές.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι αντιφάσεις του γιου της

Οι υποψίες άρχισαν να πέφτουν πάνω στον 60χρονο μετά από σειρά αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέτασή του από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, αλλά και κατά την εξιστόρηση του θανάτου της μητέρας του σε τρίτους.

Μία από αυτές τις αντιφάσεις ήταν το πότε επισκέφθηκε τελευταία φορά τη μητέρα του.

Στην ένορκη εξέταση του στην Πυροσβεστική είχε αναφέρει ότι το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 2022 την είχε επισκεφθεί για να της πάει ένα πακέτο τσιγάρα, γεγονός το οποίο αναίρεσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με γυναίκα που είχε στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Στη φίλη του που είχε αναλάβει την φύλαξη της μητέρας του και με την οποία συνομίλησε το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022, είχε πει ότι πήγαινε εκείνη την ώρα στο σπίτι της μητέρας του το οποίο είχε να επισκεφθεί 6 μήνες.

Σε ξάδερφο του από την άλλη ανάφερε ότι είχε ενημερωθεί για την πυρκαγιά στο διαμέρισμα από γείτονες της μητέρας του, καθώς εκείνος βρισκόταν στο σπίτι του στον Άγιο Στέφανο, ενώ υποστήριξε πως ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία.

Ο 60χρονος είχε καταθέσει επίσης πως η μητέρα του λάμβανε περιστασιακά συγκεκριμένο αντικαταθλιπτικό. Ωστόσο η φίλη του που την φρόντιζε τον τελευταίο καιρό, όπως και μία ανιψιά της ηλικιωμένης υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δε λάμβανε κάποιου είδους φαρμακευτική αγωγή, παρά μόνο παυσίπονα.

Παράλληλα ο ίδιος στην οικιακή βοηθό που επρόκειτο να αναλάμβανε την φύλαξη της μητέρας του, είχε αναφέρει ότι η μητέρα του δεν λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Επίσης ο 60χρονος δήλωνε βέβαιος ότι η φωτιά ξεκίνησε από αναμμένο τσιγάρο της μητέρας του και ήταν σίγουρος πως δεν είχε δεχτεί κάποια επίσκεψη την ίδια μέρα.

Όσον αφορά στην πώληση του ακινήτου, ο ίδιος φέρεται να είχε αναφέρει πως μπήκε προς πώληση κατόπιν δικής της προτροπής το 2018 και με τα χρήματα που θα έπαιρναν θα μετοικούσαν.

Εμφανιζόταν σίγουρος πως δεν υπήρχε βενζίνη στο διαμέρισμα ενώ είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο είτε της εγκληματικής ενέργειας είτε αυτό της αυτοχειρίας.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Δεν πήγε ούτε στην κηδεία

Συγγενείς του 60χρονου είπαν στην εκπομπή ότι δεν παρέστη καν στην κηδεία της μητέρας του, εμφανίζοντας ως δικαιολογία ότι νοσούσε από κορωνοϊό. Όπως είπαν επίσης δεν πήγε ποτέ στον τάφο της γυναίκας.

Από την αστυνομική έρευνα και βάσει των όσων γνωστοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχει καταγεγραμμένη νόσηση ή λοίμωξη για το ΑΜΚΑ του, ενώ δεν προέκυψε κάποια επίσκεψη σε ιατρείο ή δομή υγείας ή συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής εκείνη τη χρονική περίοδο.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Ήταν έτοιμος να φύγει από τη χώρα

Κατά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των επικοινωνιών του 60χρονου προέκυψε επίσης πως σε επικοινωνία που είχε με τη σύντροφό του, εκείνη του πρότεινε να φύγουν από την Ελλάδα σε περίπτωση που η έρευνα στρεφόταν προς το μέρος τους.

Ο φόβος της σύλληψης ήταν έκδηλος, καθώς σε άλλη συνομιλία του, με δικηγόρο, ο κατηγορούμενος τού ανέφερε ότι φοβόταν να πάει στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, σκεπτόμενος μήπως τυχόν είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα και βρισκόταν με χειροπέδες, είτε μήπως τον κατηγορούσαν ότι προσπαθούσε να αλλοιώσει τον χώρο που είχε βρει τραγικό θάνατο η μητέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές, καθώς είχε καταδικαστεί για ναρκωτικά και για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές. Για τα ίδια αδικήματα είχε κατηγορηθεί και η σύντροφός του.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τι συνέβη την 29η Ιανουαρίου

Την 29η Ιανουαρίου 2022 όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στην πολυκατοικία, όπου διέμενε η Ελένη Παπαδοπούλου, είδαν τον γιο της να κατεβαίνει από το φλεγόμενο διαμέρισμα και με απόλυτη ηρεμία να τους λέει ότι μέσα βρισκόταν η μητέρα του και ότι ο ίδιος δεν μπόρεσε να μπει λόγω της φωτιάς.

Αφού έσβησαν μάλιστα τη φωτιά, προσπάθησαν να τον εντοπίσουν για να τους δώσει πληροφορίες, αλλά εκείνος είχε φύγει από το σημείο. Τον κάλεσαν στο τηλέφωνο και τότε τους είπε πως είχε ήδη αναγνωρίσει τη μητέρα του και ότι είχε πάει να πάρει κάποια πράγματα από το σπίτι της φίλης του για τη νεκρή γάτα που βρέθηκε στο σαλόνι, την οποία πέταξε τελικά σε κάδο απορριμμάτων.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Η αυτοψία και τα συμπεράσματα

Από την αυτοψία στο σπίτι που διενήργησαν τα στελέχη από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής αποκλείστηκε από την αρχή η πυρκαγιά να προκλήθηκε από κάποιο κερί ή καντήλι, ή ακόμα και από βραχυκύκλωμα κάποιας ηλεκτρικής συσκευής, ούτε όμως και από τσιγάρο , ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο καθιστικό, με σημείο έναρξης τον καναπέ, ο οποίος ήταν ολοσχερώς καμένος ενώ είχε καεί και το ξύλινο πάτωμα που ήταν μπροστά του.

Η ηλικιωμένη ήταν πάνω στον καναπέ, καθιστή, με ελαφριά κλίση προς τα δεξιά και το κεφάλι της ακουμπούσε στον τοίχο.

Κατά την αυτοψία κατασχέθηκαν 3 τεμάχια μερικώς απανθρακωμένων ξύλων από τον καναπέ, 2 τεμάχια μερικώς απανθρακωμένων υφασμάτων από τα ρούχα που φορούσε το θύμα και 3 τεμάχια μερικώς απανθρακωμένου χαρτιού από σελίδες βιβλίων, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ανιχνεύτηκαν ίχνη βενζίνης.

Πυροσβέστης, ο οποίος δεν φορούσε αναπνευστική συσκευή κατά την είσοδο του στο κλιμακοστάσιο , εκεί όπου παρέμεινε για περίπου 15 λεπτά, την ημέρα της φωτιάς είχε καταθέσει ότι μύριζε έντονα βενζίνη.

«Αντιλήφθηκα την παρουσία οσμής της βενζίνης, η οποία εκτεινόταν από τον 1ο όροφο έως την πόρτα του διαμερίσματος της θανούσας στον 3ο όροφο. Η παρουσία οσμής απαλείφθηκε μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και καθώς η φωτιά είχε κατακάψει το καθιστικό της οικίας», είχε αναφέρει στην κατάθεσή του.

Βάσει του συμπεράσματος από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, «η εκδηλωθείσα πυρκαγιά οφείλεται σε γυμνή φλόγα με παρουσία επιταχυντή. Συγκεκριμένα, σε πράξη ατόμου, το οποίο αφού διέβρεξε με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού, το χώρο γύρω από αυτόν, καθώς και την ίδια την Παπαδοπούλου, στη συνέχεια με τη χρήση γυμνής φλόγας (σπίρτα ή αναπτήρας),προκάλεσε την πυρκαγιά».

Σημειώνεται πως την επίμαχη ημέρα, στις 29 Ιανουαρίου 2022 , η σύντροφος του κατηγορούμενου μητροκτόνου, από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι , εργαζόταν ως υπάλληλος σε πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στη Νέα Ερυθραία.

Στην ένορκη κατάθεση της είχε υποστηρίξει πως στο σπίτι που έμεναν είχαν ένα μπιτόνι, το οποίο δεν έχει ξαναδεί από τον Ιανουάριο του 2022 και συγκεκριμένα λίγες ημέρες πριν τον θάνατο της μητέρας του συντρόφου της.

Θάνατος Ελένης Παπαδοπούλου: Η νεκροψία - νεκροτομή

Στις τοξικολογικές εξετάσεις ανιχνεύθηκε ουσία φαρμάκου παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία είναι συνταγογραφούμενη και έχει ήπιας μορφής αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Η λήψη της έχει ως παρενέργειες την υπνηλία και τη μειωμένη αντίδραση.

Ο 60χρονος στις 14-2-2023 στην ένορκη κατάθεσή του στην Πυροσβεστική, είχε δηλώσει ότι η μητέρα του λάμβανε φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία, όπως προέκυψε όμως ποτέ δεν είχε συνταγογραφηθεί αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή.

Κατά την ανωμοτί του εξέταση στους Αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών, σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι ο ίδιος είχε προμηθεύσει με αντικαταθλιπτικές ουσίες την μητέρα του, χωρίς να θυμάται αν είχαν συνταγογραφηθεί.

Παράλληλα στο αίμα της δεν βρέθηκε μονοξείδιο του άνθρακα, γεγονός το οποίο δεν δικαιολογείται για πτώμα που βρέθηκε σε χώρο, όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Συγκεκριμένα τα επίπεδα ανθρακυλαιμοσφαιρίνης στο αίμα της θανούσας ήταν μηδενικά, ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις απανθρακωμένου πτώματος σε κλειστό χώρο, υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό. Βάσει αυτών των στοιχείων τεκμηριώνεται πως ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.