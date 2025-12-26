Υπόθεση Ε. Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία στο Κολωνάκι

Ραγδαίες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου, της 87χρονης γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το περιστατικό, οι Αρχές προχώρησαν σήμερα (26/12/2025) στη σύλληψη του 60χρονου γιου της, ο οποίος πλέον κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Το θύμα, σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί στο σπίτι της στην οδό Λυκαβηττού με σοβαρά εγκαύματα, σε ένα περιστατικό που αρχικά αποδόθηκε σε τραγικό ατύχημα από φωτιά. Οι ενδείξεις οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο μιας και ήταν φανατική καπνίστρια.

Ωστόσο, μετά από βαθιά και συστηματική έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», τα δεδομένα άλλαξαν ριζικά. Εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής ανακάλυψαν στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τις αναλύσεις, δεν συμβαδίζουν με ατύχημα. Το πόρισμα αναφέρει ότι το σώμα και ο περιβάλλον χώρος είχαν πρώτα διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό — βενζίνη — και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν, κάτι που δεν μπορεί να αποδοθεί σε τυχαία ανάφλεξη.

Παράλληλα, τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη ηρεμιστικών ουσιών στο σώμα της, γεγονός που ενισχύει το συμπέρασμα ότι η άτυχη γυναίκα δεν είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει κατά την έναρξη της φωτιάς, κάτι που αποκλείει το σενάριο της απλής εισπνοής καπνού ως αιτίας του θανάτου της.

Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας, ο γιος της είχε παρουσιάσει τον θάνατό της ως αποτέλεσμα ατυχήματος. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, έπεφτε σε αντιφάσεις και δεν απέδιδε πειστικά τα γεγονότα, με το κύριο κίνητρο που εξετάζεται να είναι οικονομικό — λόγω σημαντικών χρεών που φαίνεται να αντιμετώπιζε.

Με τη σύλληψη του 60χρονου, η υπόθεση περνά πλέον στη φάση της ποινικής διερεύνησης, με την Εισαγγελία να αναμένεται να αποφασίσει για την άσκηση ποινικών διώξεων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια συγκλονιστική ανατροπή σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη — από το βασικό σενάριο του ατυχήματος, στο ενδεχόμενο προμελετημένης δολοφονίας μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Υπόθεση Ε. Παπαδοπούλου: Οικονομικά τα κίνητρα του δράστη

Τα κίνητρα του 60χρονου φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε χρέη που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

Ο ίδιος φέρεται να είχε ήδη προχωρήσει στην πώληση δύο ακινήτων της οικογένειας, ενώ παράλληλα επιχειρούσε να βγάλει στο «σφυρί» και το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, όπου διέμενε η μητέρα του. Η μεταξύ τους ένταση κορυφώθηκε όταν εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά να συναινέσει στην πώληση του σπιτιού.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο και στην κατοικία του στον Άγιο Στέφανο, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να τον συνδέσουν άμεσα με την υπόθεση της δολοφονίας.