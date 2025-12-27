Σε 3 στάδια η δολοφονία της Παπαδοπούλου: «Ο γιος της δεν πήγε στην κηδεία»

Αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ε. Παπαδοπούλου: «Δεν πήγε ούτε στην κηδεία ο γιος της» / MEGA

Η υπόθεση της δολοφονίας της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, που για σχεδόν τέσσερα χρόνια ήταν μυστήριο και είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως τραγικό δυστύχημα, παίρνει δραματική τροπή με τη σύλληψη του 60χρονου γιου της και την αποκάλυψη ενός, όπως περιγράφεται, «σχεδίου σε τρεις φάσεις» που οδήγησε στον θάνατό της.

Το γεγονός άρχισε να ξεδιαλύνεται όταν η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και αναλύσεις των Αρχών έφεραν στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι ο θάνατος της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, αλλά εγκληματικής ενέργειας με εμπρησμό και ανθρωποκτονία.

Ελένη Παπαδοπούλου: Το σχέδιο τριών σταδίων για τη δολοφονία της

Εικόνα από το σπίτι όπου βρέθηκε νεκρή η 87χρονη / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 60χρονος γιος φέρεται να σχεδίασε και εκτέλεσε το έγκλημα σε τρεις διαδοχικές φάσεις: αρχικά χορήγησε στη μητέρα του μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών φαρμάκων, ώστε να της προκαλέσει υπερβολική καταστολή και να εξασθενήσει τις αντιδράσεις της. Στη συνέχεια, οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα, πριν προχωρήσει στον εμπρησμό με σκοπό να εμφανίσει τον θάνατο ως ατύχημα από φωτιά.

Κατά την αυτοψία στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, οι Αρχές εντόπισαν στοιχεία μεγάλης ποσότητας εύφλεκτου υγρού (βενζίνη) τόσο στο σώμα της γυναίκας όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία ηρεμιστικών ουσιών σε υψηλά επίπεδα. Η ανάλυση αυτών των στοιχείων ήταν καθοριστική για την αλλαγή της ποινικής αξιολόγησης του περιστατικού.

Ελένη Παπαδοπούλου: Ο γιος της δεν πήγε ούτε στην κηδεία της

Το σπίτι στο Κολωνάκι / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα δόθηκε και από το γεγονός ότι ο γιος δεν παρέστη ούτε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος λόγους υγείας — μια απουσία που πλέον θεωρείται ύποπτη.

Το πιθανό κίνητρο πίσω από το έγκλημα φαίνεται να ήταν οικονομικό: ο 60χρονος αντιμετώπιζε σημαντικά χρέη που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ και φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίσει την πώληση του πολύτιμου ακινήτου στο Κολωνάκι, κάτι που η μητέρα του δεν ήθελε με τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ τους πριν από τον θάνατό της.

Παράλληλα, υπήρξαν αντιφατικές δηλώσεις του ίδιου του κατηγορουμένου — σε πρόσφατες τηλεφωνικές επικοινωνίες με δημοσιογράφους αρνούνταν ότι υπήρξε εγκληματική ενέργεια, επιμένοντας στην εκδοχή του ατυχήματος από αναμμένο τσιγάρο, παρά το γεγονός ότι τα νέα ευρήματα καταρρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και εμπρησμό.

Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.