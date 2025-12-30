Υπόθεση Παπαδοπούλου: Στη φυλακή ο γιος της για τη δολοφονία της

Στον ανακριτή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατο της μητέρας του / Alpha

Στη φυλακή οδηγείται μετά την πολύωρη απολογία του ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του, στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι ο 60χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου την ώρα που οδηγείται στον ανακριτή / Eurokinissi

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είχε βρεθεί νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι.

Ο 60χρονος γιος της, ισχυριζόταν ότι ο θάνατος της μητέρας του, οφείλεται σε ατύχημα, από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα από τσιγάρο, μιας και η μητέρα του ήταν φανατική καπνίστρια.

Ωστόσο, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το περιστατικό, και συγκεκριμένα στις 26/12/2025, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 60χρονου γιου της, κατηγορούμενου πλέον για τη δολοφονία της.

Εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής ανακάλυψαν στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τις αναλύσεις, δεν συμβάδιζαν με ατύχημα. Σύμφωνα με το πόρισμα, το σώμα και ο περιβάλλον χώρος είχαν πρώτα διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό - βενζίνη - και στη συνέχεια κάηκαν κάτι που δεν μπορεί να αποδοθεί σε τυχαία ανάφλεξη.

Παράλληλα, τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη ηρεμιστικών ουσιών στο σώμα της 87χρονης. Φαίνεται, λοιπόν, πως ο 60χρονος πρώτα χορήγησε στη μητέρα του μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών φαρμάκων για να της προκαλέσει υπερβολική καταστολή και να εξασθενήσει τις αντιδράσεις της, και στη συνέχεια προχώρησε στον εμπρησμό με σκοπό να εμφανίσει τον θάνατο ως ατύχημα από φωτιά.

Η ανάλυση αυτών των στοιχείων ήταν καθοριστική για την αλλαγή της ποινικής αξιολόγησης του περιστατικού.

Το κύριο κίνητρο που εξετάζεται είναι οικονομικό - λόγω σημαντικών χρεών που φέρεται να αντιμετώπιζε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου. Ειδικότερα, ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, σκόπευε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι όπου διέμενε η μητέρα του με εκείνη, όμως, να αρνείται κατηγορηματικά να συναινέσει στην πώληση του σπιτιού.