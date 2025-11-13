Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα από τα social media, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, μοιράζοντας με τους followers της τα συναισθήματα και τις σκέψεις της για τις δύσκολες μέρες που πέρασε από την αρχή της εβδομάδας.

Η δημοφιλής influencer με πάνω από 1 εκατομμύριο followers αποφάσισε να πάρει αποστάσεις από τα social media, καθώς οι τελευταίες ημέρες ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά.

Η αφορμή για αυτή την προσωρινή απομάκρυνση ήταν η δίκη που αφορά την υπόθεση του revenge porn βίντεο, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η δίκη, στην οποία η Ιωάννα Τούνη συνοδευόταν από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και τις στενές της φίλες, διακόπηκε και ορίστηκε νέα ημερομηνία για τις 28 Νοεμβρίου. Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά τη διαρροή προσωπικού βίντεο της influencer, η οποία είχε γίνει γνωστή στο κοινό το 2020, ενώ το περιστατικό είχε συμβεί το 2017.

Στο νέο της βίντεο στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται ευγνώμων για τη στήριξη των φίλων της και των followers της: «Αυτό εδώ είναι το love language των φίλων μου όταν ξέρουν ότι δεν είμαι καλά και θέλουν να μου φτιάξουν τη διάθεση. Τους ευχαριστώ και τους λατρεύω τους φίλους μου.

Ήμουν περίεργα τις τελευταίες ημέρες, οπότε γι’ αυτό πήρα απόσταση και δεν ανέβασα κάποιο story. Τώρα είμαι κάπως καλύτερα και σε λίγο θα πάω στο αεροδρόμιο γιατί πετάω για Αθήνα να πάρω τον Παρούλη, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Πραγματικά έχω τους καλύτερους φίλους και τους καλύτερους ανθρώπους το κόσμου δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό, αλλά όχι για όλα τα υπόλοιπα»

Ιωάννα Τούνη: Η δημόσια στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η δημόσια στήριξη δεν περιορίστηκε μόνο στους φίλους της. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πρώην σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, αναδημοσίευσε ένα μήνυμα στο οποίο τονίζεται: «Είμαστε μαζί με κάθε Τούνη», δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη του στην influencer εν μέσω της δύσκολης δικαστικής διαδικασίας.

Η ίδια η Ιωάννα Τούνη έχει αναφερθεί δημόσια στην υπόθεση, εξηγώντας τη σοβαρότητα και τις συνέπειες της παράνομης διαρροής του βίντεο.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για την ηθική ζημία που υπέστη, τονίζοντας ότι ακόμα και μετά από όλα όσα έχει καταφέρει επαγγελματικά, η κοινωνική κριτική και η δυσφήμιση επηρεάζουν την προσωπική της ζωή.

Το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στη δικαστική αίθουσα ως «θύματα» προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση για την influencer, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει δημόσια ένα ιδιαίτερα προσωπικό και δύσκολο ζήτημα. Η επιστροφή της στα social media σηματοδοτεί την επιθυμία της να συνεχίσει τη ζωή της με αισιοδοξία, στηριζόμενη στους ανθρώπους που την αγαπούν και την στηρίζουν.

Με την επόμενη δικάσιμο να πλησιάζει, η Ιωάννα Τούνη παραμένει δυνατή, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που δέχεται καθημερινά από φίλους και followers.

