Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η επιστροφή στα social media μετά τις δύσκολες μέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 17:10 «Πέρασε» ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040
13.11.25 , 16:13 Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
13.11.25 , 16:03 Κάκκαβα για Λαγούτη: «Δε μου άρεσε ο όρος trash - Νομίζω ότι παρασύθηκε»
13.11.25 , 15:43 Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
13.11.25 , 15:42 Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
13.11.25 , 15:28 Ο Δικηγόρος Του Λιγνάδη, Χρ. Μαυρομάτης Για Τις Εξελίξεις Της Υπόθεσης
13.11.25 , 15:25 Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στο Gazarte Roof Stage
13.11.25 , 15:18 Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»
13.11.25 , 15:05 Αποστολόπουλος Για Ρασοφόρο: Του Έστειλα 200 Ευρώ - Δεν Τα Πήρα Ποτέ Πίσω
13.11.25 , 15:02 Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
13.11.25 , 15:01 Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
13.11.25 , 15:00 Ειρήνη Λαγούδη: Αναμένονται Ραγδαίες Εξελίξεις - Τι Νέο Υπάρχει
13.11.25 , 14:55 Αλλαγές στις συναλλαγές με IRIS
13.11.25 , 14:55 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 14:54 Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα από τα social media, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, μοιράζοντας με τους followers της τα συναισθήματα και τις σκέψεις της για τις δύσκολες μέρες που πέρασε από την αρχή της εβδομάδας. 

Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη: «Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους»

Η δημοφιλής influencer με πάνω από 1 εκατομμύριο followers αποφάσισε να πάρει αποστάσεις από τα social media, καθώς οι τελευταίες ημέρες ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά.

Η αφορμή για αυτή την προσωρινή απομάκρυνση ήταν η δίκη που αφορά την υπόθεση του revenge porn βίντεο, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. 

Η δίκη, στην οποία η Ιωάννα Τούνη συνοδευόταν από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και τις στενές της φίλες, διακόπηκε και ορίστηκε νέα ημερομηνία για τις 28 Νοεμβρίου. Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά τη διαρροή προσωπικού βίντεο της influencer, η οποία είχε γίνει γνωστή στο κοινό το 2020, ενώ το περιστατικό είχε συμβεί το 2017.

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»

Στο νέο της βίντεο στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται ευγνώμων για τη στήριξη των φίλων της και των followers της: «Αυτό εδώ είναι το love language των φίλων μου όταν ξέρουν ότι δεν είμαι καλά και θέλουν να μου φτιάξουν τη διάθεση. Τους ευχαριστώ και τους λατρεύω τους φίλους μου.

Ήμουν περίεργα τις τελευταίες ημέρες, οπότε γι’ αυτό πήρα απόσταση και δεν ανέβασα κάποιο story. Τώρα είμαι κάπως καλύτερα και σε λίγο θα πάω στο αεροδρόμιο γιατί πετάω για Αθήνα να πάρω τον Παρούλη, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Πραγματικά έχω τους καλύτερους φίλους και τους καλύτερους ανθρώπους το κόσμου δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό, αλλά όχι για όλα τα υπόλοιπα»

Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» - Η επιστροφή στα social media μετά τις δύσκολες μέρες

Ιωάννα Τούνη: Η δημόσια στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η δημόσια στήριξη δεν περιορίστηκε μόνο στους φίλους της. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πρώην σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, αναδημοσίευσε ένα μήνυμα στο οποίο τονίζεται: «Είμαστε μαζί με κάθε Τούνη», δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη του στην influencer εν μέσω της δύσκολης δικαστικής διαδικασίας.

Ιωάννα Τούνη: Η δημόσια στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η ίδια η Ιωάννα Τούνη έχει αναφερθεί δημόσια στην υπόθεση, εξηγώντας τη σοβαρότητα και τις συνέπειες της παράνομης διαρροής του βίντεο.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για την ηθική ζημία που υπέστη, τονίζοντας ότι ακόμα και μετά από όλα όσα έχει καταφέρει επαγγελματικά, η κοινωνική κριτική και η δυσφήμιση επηρεάζουν την προσωπική της ζωή.

Το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στη δικαστική αίθουσα ως «θύματα» προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση για την influencer, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει δημόσια ένα ιδιαίτερα προσωπικό και δύσκολο ζήτημα. Η επιστροφή της στα social media σηματοδοτεί την επιθυμία της να συνεχίσει τη ζωή της με αισιοδοξία, στηριζόμενη στους ανθρώπους που την αγαπούν και την στηρίζουν.

Με την επόμενη δικάσιμο να πλησιάζει, η Ιωάννα Τούνη παραμένει δυνατή, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που δέχεται καθημερινά από φίλους και followers.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top