Μπλόκα: Κλιμάκωση αποφάσισε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Aποκλεισμός εθνικών οδών στις 8 - 9 Ιανουαρίου και κλείσιμο τελωνείων

Μπλόκα: Κλιμάκωση αποφάσισε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα
STAR.GR
Ελλαδα
Kλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα (βίντεο ΕΡΤ)
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες

Συγκεκριμένα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό με πλόκα σε δρόμους, παράδρομους και τελωνεία την Πέμπτη 8/1 και την Παρασκευή 9/1, κάνοντας δεκτή τη σχετική πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας.   

Μπλόκα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας από Μαρτίνο μέχρι Θήβα!

Όπως δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Νέα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, όλα τα μπλόκα συμφώνησαν  στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μπλόκα: «Ξεφούσκωμα» στα λάστιχα των τρακτέρ προτείνει βουλευτής της ΝΔ!

 

ΑΓΡΟΤΕΣ
ΜΠΛΟΚΑ
ΜΑΛΓΑΡΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
