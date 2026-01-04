Μπλόκα: Κλιμάκωση αποφάσισε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.
Συγκεκριμένα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό με πλόκα σε δρόμους, παράδρομους και τελωνεία την Πέμπτη 8/1 και την Παρασκευή 9/1, κάνοντας δεκτή τη σχετική πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας.
Μπλόκα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας από Μαρτίνο μέχρι Θήβα!
Όπως δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Νέα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, όλα τα μπλόκα συμφώνησαν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Μπλόκα: «Ξεφούσκωμα» στα λάστιχα των τρακτέρ προτείνει βουλευτής της ΝΔ!
