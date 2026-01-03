Μπλόκα: «Ξεφούσκωμα» στα λάστιχα των τρακτέρ προτείνει βουλευτής της ΝΔ!

Αποφασισμένη να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους αγρότες εμφανίζεται η κυβέρνηση, εφόσον συνεχιστούν τα μπλόκα και μετά τις γιορτές. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν νέα «πυρά», ενώ αίσθηση προκαλεί η πρόταση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για… «ξεφούσκωμα» στα λάστιχα των τρακτέρ.

«Πρέπει να πάρει διοικητικά μέτρα, νομοθετώντας για όσα τρακτέρ παραμείνουν στα μπλόκα, και να σκεφτεί λύσεις αντίστοιχες με αυτές της κυβέρνησης Σημίτη, με το “ξεφούσκωμα” στα λάστιχα» δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος στο «Πρώτο Θέμα».

Η πρόταση του βουλευτή της ΝΔ Στρ. Σιμόπουλου για ξεφούσκωμα στα λαστιχα των τρακτέρ

«Εδώ μιλάμε για τον ορισμό της ανοησίας, διότι με σκασμένα λάστιχα τα τρακτέρ δεν φεύγουν από τα μπλόκα» σχολίασε η «Ελληνική Λύση».

Τσιάρας: «Όταν ξεπερνιέται το όριο, κάθε Πολιτεία πρέπει να λαμβάνει μέτρα»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, από την πλευρά του δήλωσε στην ΕΡΤ ότι, «όταν κάποια πράγματα ξεπερνούν το όριο —αν, για παράδειγμα, αρχίζουν να παρουσιάζονται προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα ή αν παρατείνεται η ταλαιπωρία των πολιτών— κάθε Πολιτεία πρέπει να σκέφτεται ποια μέτρα θα λάβει για να αντιμετωπίσει το ζήτημα».

Επίθεση από την αντιπολίτευση

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η αντιπολίτευση:

Νίκος Ανδρουλάκης – Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ («Στο Καρφί»):«Η ελληνική κοινωνία στέλνει πια ένα σαφές μήνυμα: ζητά επιτακτικά πολιτική αλλαγή. Αφουγκραζόμαστε την κραυγή αγωνίας του ελληνικού λαού».

ΣΥΡΙΖΑ: «Τα μπλόκα δεν είναι επιλογή, είναι κραυγή επιβίωσης. Και έχουν ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης».

Γιώργος Λαμπρούλης – Βουλευτής ΚΚΕ (OPEN): «Αρχίζει σιγά-σιγά να κουνάει το δάχτυλο στους αγρότες. Κοιμάται ύπνο βαθύ η κυβέρνηση αν νομίζει ότι οι αγρότες θα υποχωρήσουν».