Αγρότες: Κρίσιμες ώρες στα μπλόκα και επιστροφή των τρακτέρ

Ραντεβού στα Μάλγαρα την Κυριακή για τις τελικές αποφάσεις

Ελλαδα
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης φαίνεται να εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς μετά την εορταστική ανάπαυλα, οι παραγωγοί επιστρέφουν σήμερα στα μπλόκα το Σάββατο (03/01), προετοιμάζοντας το έδαφος για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται «θερμό», με τις τάσεις στις τάξεις των αγροτών να ποικίλλουν από το άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας έως την περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους.

ΤΡΑΚΤΕΡ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
NEWPOST
