Tούνη: Προέβλεψαν πως θα γυρίσει στον πρώην της κι εκείνη αντέδρασε

Η επιχειρηματίας πέρασε τις γιορτές με τον Ρόμπι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.01.26 , 18:16 Πέθανε από καρδιακό επεισόδιο ο Γιώργος Παπαδάκης
04.01.26 , 17:44 Έλληνας τραγουδιστής έγινε μπαμπάς- Δείτε ποιος
04.01.26 , 17:09 Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα
04.01.26 , 17:07 Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί 14χρονης και 15χρονης με ελληνική καταγωγή
04.01.26 , 16:24 Μπλόκα: Κλιμάκωση αποφάσισε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα
04.01.26 , 15:33 Σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές των ΗΠΑ ο Νικολά Μαδούρο
04.01.26 , 15:29 Tούνη: Προέβλεψαν πως θα γυρίσει στον πρώην της κι εκείνη αντέδρασε
04.01.26 , 15:15 Τι μπορεί ναπροκάλεσε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών – Ειδικός εξηγεί στο Star
04.01.26 , 14:54 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πότε πληρώνεται και ποιους αφορά
04.01.26 , 13:28 Oι προβλέψεις για την εβδομάδα 05/01/2026- 11/01/2026
04.01.26 , 13:28 Λελέ Γκόφα: «Ο Στέλιος Ρόκκος δεν είναι εύκολος άνθρωπος»
04.01.26 , 12:34 Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»
04.01.26 , 11:54 Πρασόπιτα με φέτα, ανθότυρο και μυζήθρα
04.01.26 , 11:42 Επίδομα μητρότητας: Αναδρομικά έως και 5.000 ευρώ - Oι δικαιούχοι
04.01.26 , 11:33 Πώς να κάνετε το περπάτημα πιο απολαυστικό
Πέθανε από καρδιακό επεισόδιο ο Γιώργος Παπαδάκης
Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Σέρρες: «Ο 45χρονος βρέθηκε ημίγυμνος, με κομμένες φλέβες»
Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
Μπλόκα: Κλιμάκωση αποφάσισε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ιωαννα Τούνη πέρασε τις γιορτές μαζί με τα πεθερικά της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδιαίτερα ενεργή στα social media είναι η Ιωάννα Τούνη και έτσι με την αλλαγή του χρόνου είπε να κάνει ένα κουίζ για να δει “τι θα της φέρει ο νέος χρόνος”. 

 

 

Love is in the air: Οι επώνυμοι που ερωτεύτηκαν το 2025!

Η απάντηση ωστόσο που της έδωσε κάθε άλλο παρά την ικανοποίησε αν κρίνουμε από τον μορφασμό που έκανε.  Το αποτέλεσμα του test ήταν πως θα ξαναγυρίσει σε πρώην της κάτι που αρχικά την αιφνιδίασε ενώ αργότερα απ’ ότι φάνηκε δεν την ικανοποίησε ιδιαίτερα.

 

@j.touni 💩💩💩💩ωραία #φοργιου #βαιραλ ♬ Profities - Despina Vandi

 

 

 

Η επιχειρηματίας άλλωστε μετά το διαζύγιό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον οποία μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Πάρη, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της κάνοντας σχέση με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη με τον οποίο πέρασαν μαζί τις μέρες των γιορτών κάνοντας μάλιστα Πρωτοχρονιά με τους γονείς του αγαπημένου της. 

Tούνη: Προέβλεψαν πως θα γυρίσει στον πρώην της κι εκείνη αντέδρασε

 

 

Η γνωστή Influencer και ο Ρόμπι, όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του γνωρίζονται από μικρά παιδιά και ήταν ο εφηβικός της έρωτας όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια σε συνέντευξή της παλαιότερη:

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, ξέρω κι εγώ τη μαμά του. Ξέρει την Ιωάννα, πριν γίνω  «διάσημη και πλούσια» κι ότι σκ@@@ έχω γίνει. Μου αρέσει πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν και κοιτούν μόνο Ιωάννα κι όχι τη J.Touni κι ότι αυτό συνεπάγεται».


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top