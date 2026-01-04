Tούνη: Προέβλεψαν πως θα γυρίσει στον πρώην της κι εκείνη αντέδρασε

Ιδιαίτερα ενεργή στα social media είναι η Ιωάννα Τούνη και έτσι με την αλλαγή του χρόνου είπε να κάνει ένα κουίζ για να δει “τι θα της φέρει ο νέος χρόνος”.

Η απάντηση ωστόσο που της έδωσε κάθε άλλο παρά την ικανοποίησε αν κρίνουμε από τον μορφασμό που έκανε. Το αποτέλεσμα του test ήταν πως θα ξαναγυρίσει σε πρώην της κάτι που αρχικά την αιφνιδίασε ενώ αργότερα απ’ ότι φάνηκε δεν την ικανοποίησε ιδιαίτερα.

Η επιχειρηματίας άλλωστε μετά το διαζύγιό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον οποία μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Πάρη, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της κάνοντας σχέση με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη με τον οποίο πέρασαν μαζί τις μέρες των γιορτών κάνοντας μάλιστα Πρωτοχρονιά με τους γονείς του αγαπημένου της.

Η γνωστή Influencer και ο Ρόμπι, όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του γνωρίζονται από μικρά παιδιά και ήταν ο εφηβικός της έρωτας όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια σε συνέντευξή της παλαιότερη:

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, ξέρω κι εγώ τη μαμά του. Ξέρει την Ιωάννα, πριν γίνω «διάσημη και πλούσια» κι ότι σκ@@@ έχω γίνει. Μου αρέσει πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν και κοιτούν μόνο Ιωάννα κι όχι τη J.Touni κι ότι αυτό συνεπάγεται».



