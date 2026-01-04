Λελέ Γκόφα: «Ο Στέλιος Ρόκκος δεν είναι εύκολος άνθρωπος»

Μπορεί ο Στέλιος Ρόκκος να είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους τραγουδιστές μας όμως τα τελευταία χρόνια της ζωής του έχει επιλέξει να μένει στη Λήμνο που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Στο πλευρό του τα τελευταία χρόνια έχει τη σύζυγό του Λελέ Γκόφα με την οποία μετρά 15 χρόνια κοινής πορείας.

Η Λελέ αποκάλυψε στην εκπομπή “Pet Stories” πως ο τραγουδιστής μεγάλων επιτυχιών ανάμεσα σ’ αυτές: Έμεινα εδώ, Πονάει η Αγάπη, Σμαράγδια και Ρουμπίνια, Μια φωτιά στην άμμο και άλλες πολλές, δεν είναι εύκολος άνθρωπος και στην αρχή της σχέσης τους δυσκολεύτηκε να τον μάθει.

«Αυτό που θαυμάζω και ζηλεύω στον Στέλιο είναι το πάθος που έχει για οτιδήποτε καταπιαστεί. Δεν κουράζεται και λέω “δεν γίνεται”. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, αλλά η καρδιά του και η ψυχή του είναι πολύ μεγάλη. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα γιατί τον μάθαινα. Τώρα πλέον θεωρώ ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη» δήλωσε η σύντροφος του τραγουδιστή και πρόσθεσε:

«Έχει έναν χαρακτήρα που σε κάνει και νιώθεις ασφάλεια. Θαυμάζω το ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να στηριχτώ πάνω της».

Η γνωριμία του Στέλιου με τη Λένα και ο μυστικός γάμος στη Λήμνο

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε μια συναυλία το 2010 και από τότε είναι αχώριστοι.

«Όταν την είδα ανάμεσα στο κοινό την ξεχώρισα, καθόταν αρκετά μπροστά, αλλά είχε και εκείνη ένα ύφος που με κοίταγε… Εγώ εντυπωσιάστηκα με το πόσο όμορφη ήταν που με το που τελείωσε η συναυλία είπα τον υπεύθυνο να μου τη φέρει να την γνωρίσω. Και μου φέρνει μια άλλη, την Λελέ. Εγώ όμως ήθελα την άλλη που καθόταν δίπλα της» είχε αναφέρει ο τραγουδιστής σε παλαιότερη συνέντευξή του. Τον Δεκέμβριο 2017, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε Δημαρχείο στη Λήμνο. Μαζί τους ήταν μόνο οι κουμπάροι τους και τα τέσσερα παιδιά του τραγουδιστή Δημήτρης, Αντρέας, Μέλια και Δέσποινα.

Ο Στέλιος Ρόκκος έχει κάνει συνολικά τέσσερις γάμους. Την πρώτη του σύζυγο την έλεγαν Κατερίνα και μαζί απέκτησαν τον 37χρονο σήμερα γιο του, τον Δημήτρη ο οποίος ακολουθεί τα χνάρια του στη μουσική και τον 35χρονο Αντρέα. Με τη δεύτερή του σύζυγο την Πωλίνα δεν έκαναν παιδιά ενώ από τη σχέση του με τη Μαρία Χέλιου απέκτησε την 26χρονη Δέσποινα. Ο τρίτος του γάμος ήταν με τη Νικολέτα Τρίκη με την οποία απέκτησε την 18χρονη σήμερα Μέλια.