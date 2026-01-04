Λελέ Γκόφα: «Ο Στέλιος Ρόκκος δεν είναι εύκολος άνθρωπος»

Tι θαυμάζει στον τραγουδιστή;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.01.26 , 15:33 Σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές των ΗΠΑ ο Νικολά Μαδούρο
04.01.26 , 15:15 Τι μπορεί ναπροκάλεσε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών – Ειδικός εξηγεί στο Star
04.01.26 , 14:54 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πότε πληρώνεται και ποιους αφορά
04.01.26 , 13:28 Oι προβλέψεις για την εβδομάδα 05/01/2026- 11/01/2026
04.01.26 , 13:28 Λελέ Γκόφα: «Ο Στέλιος Ρόκκος δεν είναι εύκολος άνθρωπος»
04.01.26 , 12:34 Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»
04.01.26 , 11:54 Πρασόπιτα με φέτα, ανθότυρο και μυζήθρα
04.01.26 , 11:42 Επίδομα μητρότητας: Αναδρομικά έως και 5.000 ευρώ - Oι δικαιούχοι
04.01.26 , 11:33 Πώς να κάνετε το περπάτημα πιο απολαυστικό
04.01.26 , 11:17 Πέθανε ο Μανόλης Παντινάκης
04.01.26 , 11:14 Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης
04.01.26 , 10:54 Έρχονται αυξήσεις μισθών το 2026 από κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο
04.01.26 , 10:45 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
04.01.26 , 10:38 Πατίτσας- Χρουσαλά: Χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
04.01.26 , 10:28 Το πετρέλαιο στο επίκεντρο: Τι σχεδιάζει ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Σέρρες: «Ο 45χρονος βρέθηκε ημίγυμνος, με κομμένες φλέβες»
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί ο Στέλιος Ρόκκος να είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους τραγουδιστές μας όμως τα τελευταία χρόνια της ζωής του έχει επιλέξει να μένει στη Λήμνο που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Στο πλευρό του τα τελευταία χρόνια έχει τη σύζυγό του Λελέ Γκόφα με την οποία μετρά 15 χρόνια κοινής πορείας.

Ο Στέλιος Ρόκκος παρουσιάζει το νέο single «Όπου και να πάω 2025»

 

 

Η Λελέ αποκάλυψε στην εκπομπή “Pet Stories” πως ο τραγουδιστής μεγάλων επιτυχιών ανάμεσα σ’ αυτές: Έμεινα εδώ, Πονάει η Αγάπη, Σμαράγδια και Ρουμπίνια, Μια φωτιά στην άμμο και άλλες πολλές, δεν είναι εύκολος άνθρωπος και στην αρχή της σχέσης τους δυσκολεύτηκε να τον μάθει.

«Αυτό που θαυμάζω και ζηλεύω στον Στέλιο είναι το πάθος που έχει για οτιδήποτε καταπιαστεί. Δεν κουράζεται και λέω “δεν γίνεται”. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, αλλά η καρδιά του και η ψυχή του είναι πολύ μεγάλη. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα γιατί τον μάθαινα. Τώρα πλέον θεωρώ ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη» δήλωσε η σύντροφος του τραγουδιστή και πρόσθεσε:

«Έχει έναν χαρακτήρα που σε κάνει και νιώθεις ασφάλεια. Θαυμάζω το ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να στηριχτώ πάνω της».

 

 

Η γνωριμία του Στέλιου με τη Λένα και ο μυστικός γάμος στη Λήμνο

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε μια συναυλία το 2010 και από τότε είναι αχώριστοι.

«Όταν την είδα ανάμεσα στο κοινό την ξεχώρισα, καθόταν αρκετά μπροστά, αλλά είχε και εκείνη ένα ύφος που με κοίταγε… Εγώ εντυπωσιάστηκα με το πόσο όμορφη ήταν που με το που τελείωσε η συναυλία είπα τον υπεύθυνο να μου τη φέρει να την γνωρίσω. Και μου φέρνει μια άλλη, την Λελέ. Εγώ όμως ήθελα την άλλη που καθόταν δίπλα της» είχε αναφέρει ο τραγουδιστής σε παλαιότερη συνέντευξή του. Τον Δεκέμβριο 2017, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε Δημαρχείο στη Λήμνο. Μαζί τους ήταν μόνο οι κουμπάροι τους  και τα τέσσερα παιδιά του τραγουδιστή Δημήτρης, Αντρέας, Μέλια και Δέσποινα.

Ο Στέλιος Ρόκκος έχει κάνει συνολικά τέσσερις γάμους. Την πρώτη του σύζυγο την έλεγαν Κατερίνα και μαζί απέκτησαν τον 37χρονο σήμερα γιο του, τον Δημήτρη ο οποίος ακολουθεί τα χνάρια του στη μουσική και τον 35χρονο Αντρέα. Με τη δεύτερή του σύζυγο την Πωλίνα δεν έκαναν παιδιά ενώ από τη σχέση του με τη Μαρία Χέλιου απέκτησε την 26χρονη Δέσποινα. Ο τρίτος του γάμος ήταν με τη Νικολέτα Τρίκη με την οποία απέκτησε την 18χρονη σήμερα Μέλια. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
 |
ΛΕΛΕ ΓΚΟΦΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top