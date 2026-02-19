MasterChef Sneak Preview: «Παραιτούμαι. Παίρνω πάνω μου την ευθύνη»

Τι θα γίνει στο επεισόδιο 20 της Πέμπτης 19/2

MasterChef: Δείτε sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης 19/2
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόκκινη μπριγάδα ηττήθηκε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία του MasterChef 10.
  • Ο Πάνος ζητά να παραιτηθεί από αρχηγός, προκαλώντας έκπληξη στον chef Κοντιζά.
  • Δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει την ευθύνη για να κοιμάται ήσυχος.
  • Πιστεύει ότι ένας καλός αρχηγός πρέπει να προστατεύει την ομάδα και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα.
  • Η σημερινή δοκιμασία αποχώρησης θα είναι η τελευταία για έναν διαγωνιζόμενο από την κόκκινη ομάδα.

Η κόκκινη μπριγάδα έχασε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Πάνος ζητά να παραιτηθεί από αρχηγός, με την ατμόσφαιρα στο σημερινό συμβούλιο του MasterChef 10 να είναι ηλεκτρισμένη.

MasterChef: Άγχος και δυσκολίες στη μεριδοποίηση στην ομαδική δοκιμασία

«Πριν συνεχίσουμε, είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι ή θέλει να προσθέσει κάτι;», ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο sneak preview από το αποψινό επεισόδιο, που προβλήθηκε στο Breakfast@Star.

MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

«Εγώ θέλω να πω. Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός».

«Θέλεις να παραιτηθείς; Το έχεις σκεφτεί καλά;», τον ρωτάει ξαφνιασμένος ο chef Κοντιζάς, για να λάβει τη θετική απάντησή του.

MasterChef: Ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας;

MasterChef: Ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας;

Ο Πάνος εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, για να μπορεί να κοιμάται ήσυχος τα βράδια, όπως εξομολογείται παρουσία κριτών και συμπαικτών του. «Πρέπει να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Θέλω να πηγαίνω στο κρεβάτι μου και να κοιμάμαι με καθαρό κεφάλι μου».

«Πιστεύω ότι ένας καλός αρχηγός πρέπει να μπαίνει ασπίδα. Πρέπει να βγαίνει μπροστά και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν συμβεί», προσθέτει ο ίδιος στις κάμερες.

Η σημερινή δοκιμασία αποχώρησης για έναν «κόκκινο» θα είναι η τελευταία, με τους διαγωνιζόμενους να αναμένουν με αγωνία και ενδιαφέρον το αποτέλεσμα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΠΑΝΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
