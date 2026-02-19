MasterChef Sneak Preview: «Παραιτούμαι. Παίρνω πάνω μου την ευθύνη»

Η κόκκινη μπριγάδα έχασε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Πάνος ζητά να παραιτηθεί από αρχηγός, με την ατμόσφαιρα στο σημερινό συμβούλιο του MasterChef 10 να είναι ηλεκτρισμένη.

«Πριν συνεχίσουμε, είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι ή θέλει να προσθέσει κάτι;», ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο sneak preview από το αποψινό επεισόδιο, που προβλήθηκε στο Breakfast@Star.

«Εγώ θέλω να πω. Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός».

«Θέλεις να παραιτηθείς; Το έχεις σκεφτεί καλά;», τον ρωτάει ξαφνιασμένος ο chef Κοντιζάς, για να λάβει τη θετική απάντησή του.

MasterChef: Ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας;

Ο Πάνος εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, για να μπορεί να κοιμάται ήσυχος τα βράδια, όπως εξομολογείται παρουσία κριτών και συμπαικτών του. «Πρέπει να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Θέλω να πηγαίνω στο κρεβάτι μου και να κοιμάμαι με καθαρό κεφάλι μου».

«Πιστεύω ότι ένας καλός αρχηγός πρέπει να μπαίνει ασπίδα. Πρέπει να βγαίνει μπροστά και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν συμβεί», προσθέτει ο ίδιος στις κάμερες.

Η σημερινή δοκιμασία αποχώρησης για έναν «κόκκινο» θα είναι η τελευταία, με τους διαγωνιζόμενους να αναμένουν με αγωνία και ενδιαφέρον το αποτέλεσμα!

