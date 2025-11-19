Volvo EX90: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP

Η Volvo είναι συνώνυμο της ασφάλειας

Volvo EX90: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP
Στον πιο πρόσφατο κύκλο των δοκιμών ασφαλείας του Euro NCAP, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX90 απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων, που το τοποθετεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα με την υψηλότερη επίδοση αυτό το έτος. Το οικογενειακό SUV με θέσεις έως και για επτά επιβάτες, πέτυχε ιδιαίτερα υψηλή αξιολόγηση τόσο στην προστασία των ενηλίκων όσο και στην προστασία των παιδιών.

Το EX90 γεννήθηκε έξυπνο, συνδεδεμένο και ηλεκτρικό. Είναι πλήρως εφοδιασμένο με τεχνολογίες παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας και σχετικό λογισμικό, τροφοδοτείται από κεντρικό υπολογιστή και αντλεί πληροφορίες από προηγμένους αισθητήρες. Αυτό επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, να μαθαίνει και να προσαρμόζεται – και χάρη στις ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις, η Volvo Cars μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνει και να αναπτύσσει λειτουργικότητες με την πάροδο του χρόνου.

Το EX90 κάνει χρήση του Safe Space Technology της Volvo Cars, μιας σουίτας ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας προηγμένους αισθητήρες, κάμερες και ραντάρ, το αυτοκίνητο κατανοεί το περιβάλλον του, ώστε να προνοεί και να μετριάζει τους δυνητικούς κινδύνους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία συγκράτησης επιβατών, ειδικά προσαρμοσμένη για το EX90, και η διαμόρφωση της δομής του αμαξώματος συμβάλλουν στην προστασία οδηγού και επιβατών.

Ανάμεσα στις λειτουργίες ασφαλείας του EX90 που ξεχωρίζουν είναι το σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς, που διατίθεται επίσης στο ES90.Το EX90 εξοπλίζεται επίσης με σύστημα ανίχνευσης επιβατών που καλύπτει όλη την καμπίνα και συμβάλλει στην αποτροπή της ακούσιας παραμονής ατόμων ή κατοικιδίων στο αυτοκίνητο σε δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες. Προηγμένα ραντάρ μπορούν να ανιχνεύσουν κινήσεις τόσο ανεπαίσθητες όσο η αναπνοή ενός μωρού και να σας προειδοποιήσουν εφόσον είναι αναγκαίο.

 

