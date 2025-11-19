Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»

Όσα είπε στην εμβρόντητη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τον τρόπο που αντιδρούσε παλιότερα όταν κάποιος της έκανε παρατήρηση στον δρόμο ή προσπαθούσε να πάρει τη σειρά της, αλλά και στο πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται σήμερα μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου στο Happy Day το πρωί της Τετάρτης. 

Μαριάννα Τουμασάτου: «Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν, μετά από καβγά στον δρόμο, είχε φτάσει ακόμα και στο νοσοκομείο. Πλέον όμως δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ασχοληθεί. 

Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»

«Στο παρελθόν έχω παιξει ξύλο στο δρόμο. Έχω φτάσει στο νοσοκομείο, έχω κάνει πολλά. Τα έβαλα με άντρα, έπαιξα ξύλο και πήγα στο νοσοκομείο. Τρως 5, ρίχνεις 1,5. Στο παρελθόν τα έχω κάνει αυτά. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι μόνο η ανοησία με οδηγούσε στο να ασχολούμαι με πλάσματα τέτοιου είδους», αποκάλυψε στην εμβρόντητη Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

Μαριάννα Τουμασάτου: Η φωτογραφία με τη μητέρα της & τον Αλέξανδρο Σταύρου

«Ο άλλος θέλει να μου πάρει τη σειρά. Αν ο άλλος θέλει να την πάρει και είναι τόσο διακαής του πόθος και κρέμεται η ζωή του από αυτό, ας την πάρει. Αν είναι να δώσω τόση χαρά, δίνοντας τη σειρά μου στο αυτοκίνητο, ναι. Παλιά αν μου θίγανε αυτό με την κουζίνα και τα πιάτα…. Μετά λες, αυτουνού η κριτική είναι ότι εγώ πρέπει να είμαι στην κουζίνα και να πλένω πιάτα. Εγώ πόσο χαζή πρέπει να είμαι για να ασχοληθώ με αυτόν που νομίζει ότι εγώ πρέπει να πλένω πιάτα;», πρόσθεσε η Μαριάννα Τουμασάτου. 

Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»

Η Μαριάννα Τουμασάτου πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, ενώ στο θέατρο τη βλέπουμε στην παράσταση Το Κρυφτό με τη Λένα Δροσάκη στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, κάθε Τρίτη & Τετάρτη.

