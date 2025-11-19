Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»

Για τον τρόπο που αντιδρούσε παλιότερα όταν κάποιος της έκανε παρατήρηση στον δρόμο ή προσπαθούσε να πάρει τη σειρά της, αλλά και στο πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται σήμερα μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου στο Happy Day το πρωί της Τετάρτης.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν, μετά από καβγά στον δρόμο, είχε φτάσει ακόμα και στο νοσοκομείο. Πλέον όμως δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ασχοληθεί.

«Στο παρελθόν έχω παιξει ξύλο στο δρόμο. Έχω φτάσει στο νοσοκομείο, έχω κάνει πολλά. Τα έβαλα με άντρα, έπαιξα ξύλο και πήγα στο νοσοκομείο. Τρως 5, ρίχνεις 1,5. Στο παρελθόν τα έχω κάνει αυτά. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι μόνο η ανοησία με οδηγούσε στο να ασχολούμαι με πλάσματα τέτοιου είδους», αποκάλυψε στην εμβρόντητη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ο άλλος θέλει να μου πάρει τη σειρά. Αν ο άλλος θέλει να την πάρει και είναι τόσο διακαής του πόθος και κρέμεται η ζωή του από αυτό, ας την πάρει. Αν είναι να δώσω τόση χαρά, δίνοντας τη σειρά μου στο αυτοκίνητο, ναι. Παλιά αν μου θίγανε αυτό με την κουζίνα και τα πιάτα…. Μετά λες, αυτουνού η κριτική είναι ότι εγώ πρέπει να είμαι στην κουζίνα και να πλένω πιάτα. Εγώ πόσο χαζή πρέπει να είμαι για να ασχοληθώ με αυτόν που νομίζει ότι εγώ πρέπει να πλένω πιάτα;», πρόσθεσε η Μαριάννα Τουμασάτου.

Η Μαριάννα Τουμασάτου πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, ενώ στο θέατρο τη βλέπουμε στην παράσταση Το Κρυφτό με τη Λένα Δροσάκη στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, κάθε Τρίτη & Τετάρτη.