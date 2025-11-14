Μαριάννα Τουμασάτου: «Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους»

«Έχω πολλούς φόβους για την κόρη μου, ζούμε σε μια επικίνδυνη κοινωνία»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 15:17 Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Τι Απαντά Για Τη Φωτογραφία Με Τον Ρασοφόρο
14.11.25 , 15:16 Νέες μαρτυρίες για τον ρασοφόρο youtuber που προφυλακίστηκε
14.11.25 , 15:12 Αλεξία Μουστάκα: Συγκινεί Με Την Εξομολόγηση Για Τη Μητέρα Της
14.11.25 , 14:56 Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»
14.11.25 , 14:43 Μ. Ρέππας: «Με προσβάλλει η δήλωση πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»
14.11.25 , 14:33 Άση Μπήλιου: Ήρεμο και θετικό το Σαββατοκύριακο
14.11.25 , 14:28 Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά
14.11.25 , 14:25 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αξιωματικός υπηρεσίας
14.11.25 , 14:19 IQ 160: «Θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!» - Ατάκες–φωτιά στο sneak preview
14.11.25 , 13:59 Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο
14.11.25 , 13:55 «Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;»-Sneak preview από τα Φαντάσματα
14.11.25 , 13:34 Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
14.11.25 , 13:33 Stars System: Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες;
14.11.25 , 13:07 Ποια είναι η καλύτερη ώρα για μελέτη: πρωί ή βράδυ; Τι συνιστούν οι ειδικοί
14.11.25 , 13:02 Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Διάσημοι Έλληνες που έχουν μιλήσει για τη ζωή με διαβήτη
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»
Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στη 49χρονη - Σήμερα η κηδεία της
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
H Μαριάννα Τουμασάτου στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαριάννα Τουμασάτου, που φέτος συμμετέχει στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι μαζί με τον σύζυγό της Αλέξανδρο Σταύρου, αποκάλυψε πώς είναι η συνεργασία τους μετά από πέντε χρόνια.

 

«Είμαστε στο ίδιο σίριαλ με τον σύζυγό μου μετά από πέντε χρόνια. Περνάμε πολύ ωραία, κάνουμε πλάκα, αλλά δε βλεπόμαστε τόσο πολύ. Κάνουμε αστεία όλοι μαζί, κυρίως με την Αναστασία Παντούση. Γελάμε πολύ κατά την ανάγνωση των σκηνών. Ακόμα κι όταν ήμασταν χωρισμένοι σε διαφορετικές ιστορίες, υπήρχαν στιγμές που λέγαμε: ‘Τι γίνεται εδώ;’ Και γελάμε μαζί», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή Breakfast@star, περιγράφοντας την εμπειρία τους στην καθημερινή δουλειά.

Αλέξανδρος Σταύρου: Η Λάμψη, η γνωριμία με την Τουμασάτου και η κόρη του

Μαριάννα Τουμασάτου και Αλέξανδρος Σταύρου: Η συνεργασία μετά από 5 χρόνια

Πώς είναι η σχέση του ζευγαριού;

Για τη σχέση και τον γάμο τους, η ταλαντούχα ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον σύζυγό μου, ούτε εκείνος εμένα. Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Εμείς έχουμε κάνει τον πρώτο μεγάλο κόπο για να είμαστε μαζί, θέλοντας να μείνουμε μαζί για πάντα. Έχουμε δώσει τις μάχες μας, τις κερδίσαμε και πορευόμαστε».

Η συζήτηση στράφηκε στη μονάκριβη κόρη τους, με την ηθοποιό να παραδέχεται τους φόβους και τις ανησυχίες της: «Έχω πολλούς φόβους για την κόρη μου, ζούμε σε μια επικίνδυνη κοινωνία. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει το επάγγελμά μας, εγώ όμως θα ήμουν θετική».

Η εξομολόγηση της Μαριάννας Τουμασάτου για τον γάμο και την κόρη της


Ο έρωτας, ο γάμος και η απόκτηση της κόρης τους

Η Μαριάννα και ο Σταύρος έχουν μεγάλη αδυναμία στην κόρη τους. Η γλυκιά μαμά την απέκτησε στα 43, χωρίς να χρειαστεί εξωσωματική: «Την έκανα μόλις έκλεισα τα 43 και δε δυσκολεύτηκα, γιατί δεν καθόμουν. Όποιος έχει πιο κανονική ζωή και μένει ενεργός, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Και γιατί να μην έχεις χρόνο να κάνεις και δεύτερο παιδί;».

Μαριάννα Τουμασάτου: «Έκανα την κόρη μου στα 43 χωρίς εξωσωματική»


Παράλληλα, η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση της κόρης της με την οικογένεια και την ανεξαρτησία της: «Έχουμε μια σχέση όπου λέμε ότι θέλουμε να είναι κοντά μας, αλλά έχει φίλες. Ως μαμά, θέλω να είμαι δίπλα της, αλλά καταλαβαίνω και την ανάγκη της για ελευθερία. Το να πάει με φίλες στην γειτονιά ή στο εξοχικό, ναι. Αλλά να μετακινείται σε όλη την Αθήνα μόνη της, δε γίνεται ακόμα».


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΥ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top