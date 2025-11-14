Μαριάννα Τουμασάτου: «Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους»

Η Μαριάννα Τουμασάτου, που φέτος συμμετέχει στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι μαζί με τον σύζυγό της Αλέξανδρο Σταύρου, αποκάλυψε πώς είναι η συνεργασία τους μετά από πέντε χρόνια.

«Είμαστε στο ίδιο σίριαλ με τον σύζυγό μου μετά από πέντε χρόνια. Περνάμε πολύ ωραία, κάνουμε πλάκα, αλλά δε βλεπόμαστε τόσο πολύ. Κάνουμε αστεία όλοι μαζί, κυρίως με την Αναστασία Παντούση. Γελάμε πολύ κατά την ανάγνωση των σκηνών. Ακόμα κι όταν ήμασταν χωρισμένοι σε διαφορετικές ιστορίες, υπήρχαν στιγμές που λέγαμε: ‘Τι γίνεται εδώ;’ Και γελάμε μαζί», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή Breakfast@star, περιγράφοντας την εμπειρία τους στην καθημερινή δουλειά.

Πώς είναι η σχέση του ζευγαριού;

Για τη σχέση και τον γάμο τους, η ταλαντούχα ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον σύζυγό μου, ούτε εκείνος εμένα. Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Εμείς έχουμε κάνει τον πρώτο μεγάλο κόπο για να είμαστε μαζί, θέλοντας να μείνουμε μαζί για πάντα. Έχουμε δώσει τις μάχες μας, τις κερδίσαμε και πορευόμαστε».

Η συζήτηση στράφηκε στη μονάκριβη κόρη τους, με την ηθοποιό να παραδέχεται τους φόβους και τις ανησυχίες της: «Έχω πολλούς φόβους για την κόρη μου, ζούμε σε μια επικίνδυνη κοινωνία. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει το επάγγελμά μας, εγώ όμως θα ήμουν θετική».



Ο έρωτας, ο γάμος και η απόκτηση της κόρης τους

Η Μαριάννα και ο Σταύρος έχουν μεγάλη αδυναμία στην κόρη τους. Η γλυκιά μαμά την απέκτησε στα 43, χωρίς να χρειαστεί εξωσωματική: «Την έκανα μόλις έκλεισα τα 43 και δε δυσκολεύτηκα, γιατί δεν καθόμουν. Όποιος έχει πιο κανονική ζωή και μένει ενεργός, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Και γιατί να μην έχεις χρόνο να κάνεις και δεύτερο παιδί;».



Παράλληλα, η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση της κόρης της με την οικογένεια και την ανεξαρτησία της: «Έχουμε μια σχέση όπου λέμε ότι θέλουμε να είναι κοντά μας, αλλά έχει φίλες. Ως μαμά, θέλω να είμαι δίπλα της, αλλά καταλαβαίνω και την ανάγκη της για ελευθερία. Το να πάει με φίλες στην γειτονιά ή στο εξοχικό, ναι. Αλλά να μετακινείται σε όλη την Αθήνα μόνη της, δε γίνεται ακόμα».



