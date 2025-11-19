Έγινε και αυτό: Στο εσωτερικό λεωφορείου άρχισε να τρέχει καυτό νερό!

Έγινε και αυτό στις αστικές συγκοινωνίες: Σύμφωνα με καταγγελία από επιβάτη, που δημοσιεύει ο 902.gr στις 5.22 τα ξημερώματα, μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 843 από το Πέραμα, άρχισε να τρέχει βραστό νερό και να βγαίνουν υδρατμοί στο εσωτερικό του!

Το λεωφορείο έγινε «χαμάμ», όπως σκωπτικά μας το περιγράφει ο επιβάτης που προσπαθούσε να πάει στη δουλειά του. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν εγκαύματα στους ανθρώπους που καθόντουσαν στα καθίσματα.

(φωτογραφία 902.gr)

