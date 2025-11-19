Η κακοκαιρία έπληξε Θεσπρωτία και Κέρκυρα– Δρόμοι «ποτάμια» & κατολισθήσεις

Εικόνες και βίντεο από τις ζημιές που προκλήθηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 20:42 Πετρούπολη: «Μπορεί να ήθελε τον μπαλτά για προστασία»
19.11.25 , 20:27 Βίντεο - ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του οδηγού στον Νέο Κόσμο
19.11.25 , 20:06 Το τέλος δύο θρύλων: Οι αδελφές Κέσλερ «έφυγαν» με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
19.11.25 , 20:00 Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
19.11.25 , 19:49 Τροχός της Τύχης: Ο Σταύρος έλυσε τον γρίφο σε λίγα λεπτά!
19.11.25 , 19:47 Έγινε και αυτό: Στο εσωτερικό λεωφορείου άρχισε να τρέχει καυτό νερό!
19.11.25 , 19:36 Υποχρεωτικές οι πληρωμές IRIS από 1η Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις
19.11.25 , 19:27 Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο για την οδική ασφάλεια
19.11.25 , 19:16 Η κακοκαιρία έπληξε Θεσπρωτία και Κέρκυρα– Δρόμοι «ποτάμια» & κατολισθήσεις
19.11.25 , 19:13 Γιώργος Γιαννόπουλος: Η ζωή, η καταγωγή, οι ρόλοι και οι έρωτες!
19.11.25 , 18:46 Pirelli: Ρουλέτα στο Λας Βέγκας
19.11.25 , 18:29 Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης θέλει τα σκαμπό για την βεράντα του
19.11.25 , 18:22 Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι
19.11.25 , 18:04 Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM
19.11.25 , 18:03 Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
Το τέλος δύο θρύλων: Οι αδελφές Κέσλερ «έφυγαν» με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι
«Στην αρχή έπαθα σοκ με το μωρό, δεν το ερωτεύτηκα κατευθείαν»
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Πτώσεις δέντρων και πλημμύρες / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη δυτική Ελλάδα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην Ηγουμενίτσα και στο νησί της Κέρκυρας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και διακοπές της κυκλοφορίας σε πολλούς δρόμους, θέτοντας σε κίνδυνο τη μετακίνηση κατοίκων και οδηγών.

Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»

Κακοκαιρία: Προβλήματα στην Ηγουμενίτσα

Στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ο άξονας Ηγουμενίτσας–Μαυρουδίου έκλεισε προσωρινά, καθώς το οδόστρωμα πλημμύρισε και αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα στο νερό. Παράλληλα, προβλήματα παρατηρήθηκαν στον δρόμο προς την Πλαταριά, όπου φερτά υλικά εμπόδισαν την κυκλοφορία. Οι αρχές προειδοποίησαν τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Κακοκαιρία: Σοβαρές πλημμύρες στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, ιδιαίτερα στον δρόμο προς την περιοχή του Αγίου Προκοπίου. Το νερό σε πολλά σημεία ήταν τόσο υψηλό που καθιστούσε τη διέλευση επικίνδυνη, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι σε ορισμένα σημεία μόνο με βάρκα ήταν δυνατή η προσέγγιση. Οι χαμηλές περιοχές και τα παλιά δίκτυα αποχέτευσης επιδεινώνουν την κατάσταση, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των τοπικών αρχών για ενίσχυση των υποδομών.

Σοβαρές πλημμύρες στην Κέρκυρα

Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Κέρκυρα / corfutvnews.gr

Οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις παλιές υποδομές που υπάρχουν, καθιστούν τις περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες. Τα πλημμυρισμένα οδοστρώματα και οι δρόμοι με φερτά υλικά αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς. Η αποφυγή μετακινήσεων σε τέτοια σημεία και η παρακολούθηση των ενημερώσεων των αρχών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, γίνεται σαφής η ανάγκη για μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση του οδικού δικτύου και των συστημάτων αποχέτευσης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις παλιές υποδομές που υπάρχουν, καθιστούν τις περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες.

Εικόνες από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα / corfutvnews.gr

Η κακοκαιρία που πλήττει Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης. Η συνεργασία πολιτών και αρχών είναι καθοριστική για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ η βελτίωση των υποδομών παραμένει απαραίτητη για την προστασία των κατοίκων και τη μείωση των συνεπειών ακραίων καιρικών φαινομένων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 |
ΚΕΡΚΥΡΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ
 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top