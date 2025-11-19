Η κακοκαιρία έπληξε Θεσπρωτία και Κέρκυρα– Δρόμοι «ποτάμια» & κατολισθήσεις

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη δυτική Ελλάδα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην Ηγουμενίτσα και στο νησί της Κέρκυρας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και διακοπές της κυκλοφορίας σε πολλούς δρόμους, θέτοντας σε κίνδυνο τη μετακίνηση κατοίκων και οδηγών.

Κακοκαιρία: Προβλήματα στην Ηγουμενίτσα

Στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ο άξονας Ηγουμενίτσας–Μαυρουδίου έκλεισε προσωρινά, καθώς το οδόστρωμα πλημμύρισε και αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα στο νερό. Παράλληλα, προβλήματα παρατηρήθηκαν στον δρόμο προς την Πλαταριά, όπου φερτά υλικά εμπόδισαν την κυκλοφορία. Οι αρχές προειδοποίησαν τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Κακοκαιρία: Σοβαρές πλημμύρες στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, ιδιαίτερα στον δρόμο προς την περιοχή του Αγίου Προκοπίου. Το νερό σε πολλά σημεία ήταν τόσο υψηλό που καθιστούσε τη διέλευση επικίνδυνη, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι σε ορισμένα σημεία μόνο με βάρκα ήταν δυνατή η προσέγγιση. Οι χαμηλές περιοχές και τα παλιά δίκτυα αποχέτευσης επιδεινώνουν την κατάσταση, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των τοπικών αρχών για ενίσχυση των υποδομών.

Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Κέρκυρα / corfutvnews.gr

Οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις παλιές υποδομές που υπάρχουν, καθιστούν τις περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες. Τα πλημμυρισμένα οδοστρώματα και οι δρόμοι με φερτά υλικά αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς. Η αποφυγή μετακινήσεων σε τέτοια σημεία και η παρακολούθηση των ενημερώσεων των αρχών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, γίνεται σαφής η ανάγκη για μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση του οδικού δικτύου και των συστημάτων αποχέτευσης.

Εικόνες από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα / corfutvnews.gr

Η κακοκαιρία που πλήττει Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης. Η συνεργασία πολιτών και αρχών είναι καθοριστική για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ η βελτίωση των υποδομών παραμένει απαραίτητη για την προστασία των κατοίκων και τη μείωση των συνεπειών ακραίων καιρικών φαινομένων.