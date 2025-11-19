Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»

Χειμώνας στη χώρα από την Κυριακή - Η πρόβλεψη του Γ. Τσατραφύλλια

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου - Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη βορειοδυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες που έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Από την Κυριακή αναμένεται να πάρουμε μια πρώτη γεύση από χειμώνα, με τα πρώτα κρύα της χρονιάς. 

Καιρός: Προβλήματα από τους κεραυνούς σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, από την Κυριακή ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση. 

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίσουν στα βορειοδυτικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Λευκάδα, όπου υπάρχει κίνδυνος για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. 

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα…

Καλημέρα!

Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική Ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές  και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα  οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11.

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα  και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση από χειμώνα, ωστόσο προς το παρών  δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».

