Καιρός: Προβλήματα από τους κεραυνούς σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία - Βίντεο ΕΡΤ

Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας την Ήπειρο, με τα μεγαλύτερα να εντοπίζονται στα Ιωάννινα και τη Θεσπρωτία. Το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε τη Δευτέρα η ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ, αφού η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα, Τετάρτη.

Στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, γύρω στις 21:30 το βράδυ, κεραυνός χτύπησε τη σκεπή τετραώροφης πολυκατοικίας, προκαλώντας θραύση της κεραμοσκεπής. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα, στην Κόνιτσα, κατολισθήσεις προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση, όπως επίσης και συγκέντρωση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Ένα αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκε σε δρόμο πάνω από την περιοχή, με τους επιβάτες να εγκλωβίζονται. Άμεσα επενέβη ομάδα διασωστών και οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το όχημά τους.

Στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν έναν πλάτανο, ο οποίος κατέπεσε πάνω σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια γειτονικής πολυκατοικίας. Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο

Σε ισχύ βρίσκεται και σήμερα, Τετάρτη, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με αυτό κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Μαρουσάκης: Εισβολή χειμώνα και υποχώρηση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες μέρες στην Ευρώπη θα κυριαρχήσουν δύο εποχές. Έτσι σε κάποιες χώρες θα έχουν φθινόπωρο και σε κάποιες άλλες θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, αναμένονται ισχυρές βροχές, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Αναμένονται επίσης και οι πρώτες χιονοπτώσεις στα βουνά της χώρας.

Το Σαββατοκύριακο θα παρατηρηθεί μια πτώση της θερμοκρασίας που στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα θα είναι και κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες τιμές. Η πτώση θα είναι μεγάλη, ενδεχομένως και 8 με 12 βαθμούς κάτω από τα σημερινά δεδομένα.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές ώρες πιθανώς στα βόρεια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις, στα νότια 4 με 5, στα βόρεια 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 20-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 21-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.