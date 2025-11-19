Pirelli: Ρουλέτα στο Λας Βέγκας

Το Grand Prix του Λας Βέγκας είναι ο πιο σκληρός αγώνας

Pirelli: Ρουλέτα στο Λας Βέγκας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τύχη δεν θα έχει μεγάλη σχέση με την έκβαση του αγώνα, ακόμα κι αν διεξάγεται στην πόλη που συχνά αναφέρεται ως «Παγκόσμια Πρωτεύουσα του τζόγου». Το Grand Prix του Λας Βέγκας είναι ο τελευταίος από τους τρεις γύρους του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. H σεζόν θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμη αγώνες στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα φέρνει τη δράση να ξεκινά μία ημέρα νωρίτερα από το συνηθισμένο, με όλες τις περιόδους να διεξάγονται νύχτα υπό το φως των προβολέων.

Pirelli: Ρουλέτα στο Λας Βέγκας

Ως εκ τούτου, οι δύο πρώτες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών είναι την Πέμπτη (ξημέρωμα Παρασκευής στην Ελλάδα), ακολουθούμενες από την τρίτη περίοδο και τις κατατακτήριες δοκιμές, Παρασκευή (Σάββατο ξημερώματα στην Ελλάδα), ενώ το Grand Prix διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου (Κυριακή ξημερώματα στην Ελλάδα). Όλες οι περίοδοι θα ξεκινήσουν δύο ώρες νωρίτερα από ό,τι πέρυσι. Το GP στη Νεβάδα έχει ήδη προσφέρει συναρπαστικούς αγώνες με πολλά προσπεράσματα, χάρη στη διαμόρφωση της πίστας που περιλαμβάνει μια μεγάλη ευθεία την περίφημη Strip.

Pirelli: Ρουλέτα στο Λας Βέγκας

Γιορτάζοντας τον μοναδικό χαρακτήρα αυτής της εκδήλωσης, το καπέλο βάθρου (Pirelli Podium Cap) θα είναι χρυσό και μπλε. Το χρυσό αντανακλά τους φωτισμούς της Strip, ενώ το μπλε παραπέμπει στη δροσερή ηρεμία της νυχτερινής πίστας. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που παράγεται από την Pirelli Design με δημιουργική συμβολή από τον σχεδιαστή Denis Dekovic, και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://store.pirelli.com.

Pirelli: Ρουλέτα στο Λας Βέγκας

Οι γόμες

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι γόμες που επιλέχθηκαν για την διαδρομή στους δημόσιους δρόμους του Λας Βέγκας είναι οι C3, C4 και C5. Μία από τις κύριες προκλήσεις θα είναι η διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών, ειδικά κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Το γεγονός ότι οι δοκιμές διεξάγονται νωρίτερα φέτος θα βοηθήσει τους οδηγούς, καθώς οι συνθήκες δεν θα είναι τόσο κρύες, διευκολύνοντας έτσι το ζέσταμα των ελαστικών.

Ωστόσο, ο γύρος προετοιμασίας πριν από τον γρήγορο γύρο θα εξακολουθεί να είναι κομβικής σημασίας για να φτάσουν τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο θερμοκρασίας. Επιπλέον, τα φετινά ελαστικά έχουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της πτώσης απόδοσης λόγω υπερθέρμανσης (degradation), η οποία ήταν ιδιαίτερα αισθητή στη μεσαία γόμα πέρυσι.

 

Η απόφαση να μην επιλεγούν πιο μαλακές γόμες οφείλεται στον κίνδυνο παραμόρφωσης λόγω υπερθέρμανσης (graining), ένα φαινόμενο που είναι σύνηθες στη συγκεκριμένη διαδρομή και θα μπορούσε να θέσει σε υπερβολικό κίνδυνο την αποδοτικότητα της πιο μαλακής γόμας (C6) της φετινής γκάμας.

