Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στον Πειραιά, από Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, είναι το εξής:

Από το Σάββατο 3/1/2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί όλους τους καταναλωτές να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών στην αγορά του Πειραιά! Με χιλιάδες επιλογές σε δώρα, χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια και ποιοτικά προϊόντα για κάθε ανάγκη, τα καταστήματα σας περιμένουν σε ένα ζεστό, φωτεινό και φιλικό περιβάλλον.

Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις, επωφεληθείτε από εξαιρετικές τιμές και υποστηρίξτε την αγορά της πόλης, κάνοντας τις γιορτινές σας αγορές εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Πειραιά.

