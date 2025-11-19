Υποχρεωτικές οι πληρωμές IRIS από 1η Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις

Μόλις δύο εβδομάδες έχουν στη διάθεσή τους καταστήματα, σούπερ μάρκετ και εταιρείες πληρωμών για να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς, καθώς από την 1η Δεκεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις λιανικής θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS.

Με τις νέες αποφάσεις που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ολοκληρώνεται το πλαίσιο που συνδέει τα ταμειακά συστήματα με τη Φορολογική Διοίκηση και εντάσσει τις άμεσες μεταφορές χρημάτων (Instant Payments) στην καθημερινότητα των συναλλαγών.

Για τους καταναλωτές, η αλλαγή προσθέτει ακόμη μία επιλογή στο ταμείο: πέρα από κάρτα ή μετρητά, η πληρωμή θα μπορεί να ολοκληρώνεται απευθείας από το κινητό, με μεταφορά χρημάτων στην επιχείρηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα — μια διαδικασία ταχύτερη και χωρίς ενδιάμεσους χρόνους.

Η υποχρέωση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες, με στόχο κάθε πληρωμή, ανεξαρτήτως μέσου, να συνοδεύεται από άμεση έκδοση απόδειξης και αυτόματη ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.

Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο

Βασικός κανόνας είναι ότι η απόδειξη θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως μετά την πληρωμή. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ αναβάθμισε τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων. Έτσι, μια επιχείρηση μπορεί πλέον να δέχεται πληρωμές IRIS είτε μέσω POS είτε μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες προσαρμογές στα νέα πρότυπα, ώστε η εφαρμογή των υποχρεώσεων να γίνει ομαλά από την 1η Δεκεμβρίου.

