IRIS: Τι ισχύει με τις συναλλαγές φίλων - Πότε έρχεται η εφορία

Τι πρέπει να προσέξετε στη μεταφορά χρημάτων

Πηγή: dnews.gr
IRIS: Τι Ισχύει Με Συναλλαγές Φίλων - Πότε Έρχεται Η Εφορία
Η ταχεία εξάπλωση της υπηρεσίας IRIS online payments και η δυνατότητα αποστολής χρημάτων απευθείας στον αριθμό κινητού του παραλήπτη έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στις καθημερινές συναλλαγές, αλλά και ερωτήματα φορολογικής φύσεως. Πολίτες απευθύνονται σε λογιστές, φοροτεχνικούς αλλά και δημοσιογράφους για να μάθουν αν τέτοιου είδους μεταφορές μπορεί να θεωρηθούν εισόδημα από την εφορία.

Το παράδειγμα είναι απλό: ένας φίλος πληρώνει τον λογαριασμό στο εστιατόριο και οι υπόλοιποι του στέλνουν το μερίδιό τους σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω IRIS. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν η ΑΑΔΕ μπορεί να αντιμετωπίσει την καταβολή αυτή ως εισόδημα. Σύμφωνα με φοροτεχνικούς, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: όχι, όταν πρόκειται για επιστροφή χρημάτων ή κάλυψη κοινών εξόδων μεταξύ ιδιωτών. Εισόδημα θεωρούνται μόνο τα ποσά που προκύπτουν από εργασία, υπηρεσίες, εμπορική δραστηριότητα ή επενδύσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

ΙΡΙΣ
 |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 |
ΕΦΟΡΙΑ
 |
ΑΑΔΕ
