Το βίντεο - ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star για τον μοιραίο ξυλοδαρμό στον Νέο Κόσμο

Το βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του άτυχου οδηγού στον Νέο Κόσμο προκαλεί ανατριχίλα.

Το λευκό αυτοκίνητο με οδηγό τον άτυχο 58χρονου κινείται στην οδό Σουλιέ στο Νέο Κόσμο. Από πίσω τον ακολουθεί με το μηχανάκι του ο 29χρονος. Ο οδηγός του οχήματος χάνει τον έλεγχο και πέφτει σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το βίντεο - ντοκουμέντο με τον μοιραίο ξυλοδαρμό

Ο νεαρός κατηγορούμενος, που φοράει λευκό κράνος, κατεβαίνει από το μηχανάκι. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star και η Τασούλα Παπανικολάου φαίνεται να πλησιάζει τον 58χρονο και με γρήγορες κινήσεις να τον χτυπάει ασταμάτητα.

Αμέσως μετά ανεβαίνει στο μηχανάκι και εξαφανίζεται μέσω ενός πάρκου.

Στις εικόνες διακρίνονται δύο ακόμη άτομα με κράνος, οι οποίοι πλησιάζουν τη σκηνή του άγριου ξυλοδαρμού, αλλά δεν επεμβαίνουν.

«Το θύμα επιτέθηκε πρώτο στον φίλο μου»

Το θύμα πρώτο επιτέθηκε στον 29χρονο με σπρέι πιπεριού υποστηρίζει φίλος του κατηγορούμενου.

«Ο φίλος μου ξεκίνησε να φωνάζει : " Μου 'ριξε σπρέι πιπεριού, μου 'ριξε σπρέι πιπεριού, δεν μπορώ να δω " και τέτοια και δυο περαστικοί με μηχανές τον άκουσαν και τον βοήθησαν να τον ακολουθήσει από πίσω, να τον σταματήσουν, να δουν τι έγινε» ισχυρίσθηκε.

Τι είπε μάρτυρας – «κλειδί» στους αστυνομικούς

Την ίδια εικόνα πως το θύμα ξεκίνησε τον καυγά έδωσε στους αστυνομικούς και ένας μάρτυρας κλειδί.

«Βγαίνει έξω και ανεβαίνει στο μηχανάκι. Ο άλλος είχε παρκάρει στο δέντρο και περίμενε. Με το που τον βλέπει, ακούγεται ένα σπινιάρισμα και έρχεται με το αμάξι δίπλα του και τον ψεκάζει.

Φορούσε το κράνος, το είχε κατεβασμένο κιόλας και δεν τον πήρε πολύ το σπρέι. Αυτός δεν κατέβηκε από το αμάξι, του είπε : " έλα να σου πως κάτι". Ήρθε κοντά στο τζάμι και του έριξε».

Νέος Κόσμος: Τι ανέφερε μάρτυρας - κλειδί

Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 58χρονου

Η έκθεση του ιατροδικαστή σοκάρει. Το θύμα έφερε κακώσεις στο προσώπου και τον τράχηλο από τα απανωτά χτυπήματα. Το ψυχολογικό στρες που υπέστη αλλά και τα χτυπήματα ήταν αυτά που προκάλεσαν το θάνατό του.

Ο δικηγόρος του 29χρονου Γιάννης Γλύκας υποστήριξε ότι «δεν προκύπτει ξεκάθαρα από τι έφυγε αυτός ο άτυχος άνθρωπος, νομίζω ότι δεν μπορούμε να προδικάζουμε την ενοχή και μάλιστα με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για οποιονδήποτε κατηγορούμενο».

Νεός Κόσμος: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 29χρονος

Ο 29χρονος ήρθε τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι και πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Όμως πήρε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσια την απολογία του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε συνεχώς αναρτήσεις. Ανέβαζε βίντεο με πρωταγωνιστή φίλο του να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να κάνει σούζες σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας.

Άλλες φορές επιδείκνυε τα μπράτσα του καθώς έκανε πολεμικές τέχνες και σχεδόν καθημερινά πήγαινε γυμναστήριο.

Γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ. ο 29χρονος κατηγορούμενος

Γνώριμος Αστυνομίας και δικαιοσύνης ο οξύθυμος 29χρονος

Γνώριμος των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ήταν ο νεαρός, που κατηγορείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο του οδηγού στο Νέο Κόσμο. Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές έχει απασχολήσει τις αρχές, στο παρελθόν, για παρόμοια αδικήματα.

Ο Παναγιώτης Μπούσιος αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στο παρελθόν του, αλλά και στο γιατί ήταν ελεύθερος.

Ο 29χρονος Αλβανός το 2022 είχε έρθει στα χέρια με δημοτικούς αστυνομικούς που του είχαν ζητήσει να μετακινήσει το αυτοκίνητο του.

Το 2023 είχε χτυπήσει τον υπάλληλο μεταφορικής εταιρείας όταν είχε πάει να παραλάβει κάποιο δέμα.

Τέλος, τον Οκτώβριο του 2025, μια «ανάσα» από το σπίτι του και ενώ ήταν μέσα σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο, είχε πρωταγωνιστήσει σε επεισόδιο με επιβάτες άλλου φορτηγού και με μια φαλτσέτα είχε τραυματίσει 3 άτομα!

Όλα αυτά όμως ήταν πλημμελήματα και γι’ αυτόν το λόγο ήταν ελεύθερος...