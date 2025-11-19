Νέος Κόσμος: «Χτυπούσε τον 58χρονο και το χέρι του πήγαινε σαν κομπρεσέρ»

Ρεπορτάζ για τον άγριο ξυλοδαρμό 58χρονου στον Νέο Κόσμο - Βίντεο Mega

Ένα άτομο εξαιρετικά επιθετικό φαίνεται πως είναι ο 29χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε άγρια έναν 58χρονο οδηγό μες στη μέση του δρόμου στον Νέο Κόσμο για ασήμαντη αφορμή. Βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα έχει καταγράψει μάλιστα την καταδίωξη του 58χρονου από τον δράστη.

Μετά από έρευνα της αστυνομίας αποκαλύφθηκε πως είχε εμπλακεί άλλες τρεις φορές σε ανάλογο περιστατικό. Το τελευταίο ήταν στις 20 Οκτωβρίου, πάλι στον Νέο Κόσμο. Τότε, στην οδό Μπακνανά, επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις οδηγούς, γιατί ένα φορτηγό του χτύπησε τον καθρέφτη.

Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου περιγράφουν σκηνές απίστευτης αγριότητας.

Το αυτοκίνητο του 58χρονου που ξεψύχησε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του στον Νέο Κόσμο

«Άκουσα ένα μπαμ και αμέσως ο ένας με το μηχανάκι χτυπούσε ανελέητα τον οδηγό του αυτοκινήτου από το τζάμι. Δύο ήταν, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία, κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του», είπε κάτοικος της περιοχής.

Τα χτυπήματα του 29χρονου δεν ήταν τυχαία, καθώς γνωρίζει πολεμικές τέχνες. Είχε τέτοιο μένος, που χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του άτυχου άνδρα πάνω στο τιμόνι.

Ένας γιατρός, κάτοικος της περιοχής και άλλη μία γυναίκα που έσπευσαν να βοηθήσουν τον 58χρονο, τον βρήκαν να αιμορραγεί από τη μύτη, το στόμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Νέος Κόσμος: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο άνδρας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, πέθανε από το στρες που υπέστη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε, παρά τα σοβαρά τραύματά του στο πρόσωπο. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε και κάταγμα στη γνάθο από τα χτυπήματα.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναφέρει «κακώσεις προσώπου και τραχήλου συνέπεια αναφερόμενου ξυλοδαρμού. Πνευμονικό οίδημα, υπερτροφία καρδιάς».

Όπως προέκυψε από την εξέταση, το θύμα της επίθεσης υπέστη πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς. Ο άνδρας υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες, που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς και στη συνέχεια πνευμονικό οίδημα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον εξέτασαν, τα χτυπήματα που έφερε ήταν τόσο βαριά, που θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά ακόμα κι αν επιβίωνε.

Σαφείς απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Το περιστατικό πλέον αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 29χρονου για ανθρωποκτονία.

Νέος Κόσμος: Το βίντεο που δείχνει την καταδίωξη του 58χρονου

Βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ δείχνει εικόνες τόσο από την καταδίωξη του αυτοκινήτου του θύματος από δύο μηχανάκια όσο και την άφιξη του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον άτυχο άνδρα.

Νέος Κόσμος: Τι ισχυρίστηκε ο 29χρονος

Ο 29χρονος αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον ξυλοδαρμό του 58χρονου, στη συνέχεια όμως τα παραδέχθηκε όλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, είχε δεχθεί επίθεση από το θύμα, το οποίο τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού, που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του 58χρονου.

«Βγήκα από το γυμναστήριο και με έκλεισε. Πήγα στο παράθυρο του αυτοκινήτου του να του ζητήσω τον λόγο. Εκεί με ψέκασε με το σπρέι πιπεριού», φέρεται να υποστήριξε.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, όλα συνέβησαν έξω από γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο, όπου οι δύο άνδρες φέρεται να τράκαραν τα οχήματά τους. Ακολούθησε ένα μικρό επεισόδιο μεταξύ τους και ο 29χρονος άρχισε να καταδιώκει τον 58χρονο για 10 με 15 λεπτά, μέχρι που τον σταμάτησε και άρχισε να τον ξυλοκοπεί βάναυσα.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Δευτέρας, οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 29χρονου.

Κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν μέσα από βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων αλλά και από το αποτύπωμά του που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του θύματος, όπως και στο μηχανάκι που οδηγούσε.

Το πρωί της Τρίτης προσήχθη και ένας 21χρονος Έλληνας, φίλος του 29χρονου που του είχε δώσει το μηχανάκι του. Πρόκειται για γνώριμο των αρχών, καθώς έχει απασχολήσει για κλοπές και ληστείες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του είχε πουλήσει το μηχανάκι για 180 ευρώ ενώ ο ίδιος φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Η μεταβίβαση ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το μηχανάκι ήταν στο όνομα του πατέρα του φίλου του, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές της Χίου.

Νέος Κόσμος: Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου

Ο 29χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Από το 2022 μέχρι και σήμερα έχει σε βάρος του τρεις δικογραφίες για παρόμοια περιστατικά με ξυλοδαρμούς.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί για τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 58χρονου.