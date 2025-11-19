«Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία!

Προετοιμασία για πολεμική σύρραξη με τη Ρωσία στην Ευρώπη (βίντεο Star)

Από τον Βορρά μέχρι το Νότο, οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία!

Η Πολωνία «σήκωσε» ήδη μαχητικά, μετά από ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, μία «ανάσα» από τα σύνορά της. Οι Βρετανοί εντόπισαν κατασκοπευτικό πλοίο δίπλα στις ακτές τους, ενώ οι Γερμανοί έκαναν ασκήσεις ακόμα και μέσα στο μετρό του Βερολίνου! Εστιάζοντας στο σενάριο αστικών μαχών.

Πάνοπλοι Γερμανοί στρατιώτες κατεβαίνουν το μετρό του Βερολίνου.

Η εικόνα είναι ασυνήθιστη και τρομακτικά ρεαλιστική. Το σενάριο της άσκησης ένα: πολεμική σύγκρουση σε αστικό ιστό και εκκένωση τραυματία:

Ασκήσεις του γερμανικού στρατού στο μετρό του Βερολίνου

«Οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις εστιάζουν στο να είναι έτοιμες για δράση. Ο υπουργός μας χαρακτήρισε (την άσκηση) "έτοιμοι για πόλεμο"» δήλωσε Στρατηγός των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ρωσικό κατασκοπευτικό κοντά σε βρετανικά ύδατα

Την ίδια ώρα, το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar έπλεε κοντά στις βρετανικές ακτές. «Έστρεψε λέιζερ πάνω στα αεροσκάφη μας», είπαν οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar που πέρασε κοντά από τις βρετανικές ακτές

«Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και αν το Yantar ταξιδέψει νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι» διαμήνυσε στη Μόσχα ο Υπουργός Άμυνας της Μ. Βρετανίας Τζον Χίλι.

Ελσίνκι: Κολυμβητήρια, παγοδρόμια και εμπορικά κέντρα ως καταφύγια

Σε περίπτωση ρωσικής απειλής, η φινλανδική κυβέρνηση έχει μεριμνήσει για τα καταφύγια στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να έρθουν, σε κολυμβητήρια, παγοδρόμια ακόμη και εμπορικά κέντρα όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

«Η ταχεία μετακίνηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή άμυνα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις θα είναι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή» δηλώνει την ίδια ώρα η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας,

Οι Πολωνοί απογείωσαν μαχητικά και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου

Οι Πολωνοί απογείωσαν μαχητικά και αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου μετά από φονικές ρωσικές επιδρομές με υπερηχητικούς πυραύλους και drones στη Δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη χώρα τους και προανήγγειλαν σκληρή απάντηση για την έκρηξη που έγινε προ ημερών στο σιδηρόδρομό τους, την οποία χρεώνουν στους Ρώσους.

Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά

«Θα απαντήσουμε σ' αυτό, όχι μόνο διπλωματικά», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι

Σύμφωνα επίσης με το Υπουργό Άμυνας της Πολωνίας Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, «10.000 στρατιώτες θα αφιερωθούν στην επιχείρηση προστασίας των υποδομών».





Συναγερμός επικρατεί και στη Ρουμανία μετά τις πτήσεις ρωσικών drones κοντά στα σύνορα.

Για επιδείνωση των σχέσεων μιλά και το Κρεμλίνο

Οι σχέσεις με την Πολωνία έχουν επιδεινωθεί δηλώνουν από την πλευρά τους και οι Ρώσοι.

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι, όπως επισήμανε στο ρεπορτάζ η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, ότι όλοι προετοιμάζονται. Ακόμα κι οι γείτονές μας στον νότο, οι Ιταλοί.

«Δεχόμαστε επίθεση και οι υβριδικές βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν. Είναι ώρα να δράσουμε» δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο στο Politico.