«Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία!

Ασκήσεις στη Γερμανία – Συναγερμός σε Πολωνία, Φινλανδία και Ιταλία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 22:51 Βραζιλία: Ατύχημα σε αγώνες Dragster - Σώθηκε σαν από θαύμα ο οδηγός
19.11.25 , 22:20 Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κοντράρεται με τον Θανάση στην τοξοβολία
19.11.25 , 22:14 Καισαριανή: Εμπρησμός με γκαζάκια σε καφέ μπαρ - Εικόνες
19.11.25 , 21:45 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή - Ο Γιώργος επέλεξε μονομάχο και δεν είναι η Ζωή!
19.11.25 , 21:44 Γρίβα: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της στις απολογίες σκοπού - τηλεφωνητή
19.11.25 , 21:40 Φάρμα: Το έπαθλο που κερδίζουν όλοι χωρίς να αγωνιστούν
19.11.25 , 21:35 Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών - Μείωση στρατού
19.11.25 , 21:35 Ανατροπές πριν τη μονομαχία στη Φάρμα: Η ανακοίνωση Κουτσόπουλου!
19.11.25 , 21:34 Έντι Γαβριηλίδης: «Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο»
19.11.25 , 21:18 «Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία!
19.11.25 , 21:13 Έφηβες Χτυπούν Χωρίς Έλεος Συνομήλική Τους - Βίντεο Ντοκουμέντο
19.11.25 , 21:01 Volvo EX90: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP
19.11.25 , 20:42 Πετρούπολη: «Μπορεί να ήθελε τον μπαλτά για προστασία»
19.11.25 , 20:27 Βίντεο - ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του οδηγού στον Νέο Κόσμο
19.11.25 , 20:06 Το τέλος δύο θρύλων: Οι αδελφές Κέσλερ «έφυγαν» με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
Το τέλος δύο θρύλων: Οι αδελφές Κέσλερ «έφυγαν» με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
«Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία!
Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή - Ο Γιώργος επέλεξε μονομάχο και δεν είναι η Ζωή!
«Στην αρχή έπαθα σοκ με το μωρό, δεν το ερωτεύτηκα κατευθείαν»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Προετοιμασία για πολεμική σύρραξη με τη Ρωσία στην Ευρώπη (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τον Βορρά μέχρι το Νότο, οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία

Συναγερμός στην Ευρώπη: Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά

Η Πολωνία «σήκωσε» ήδη μαχητικά, μετά από ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, μία «ανάσα» από τα σύνορά της. Οι Βρετανοί εντόπισαν κατασκοπευτικό πλοίο δίπλα στις ακτές τους, ενώ οι Γερμανοί έκαναν ασκήσεις ακόμα και μέσα στο μετρό του Βερολίνου! Εστιάζοντας στο σενάριο αστικών μαχών.

Πάνοπλοι Γερμανοί στρατιώτες κατεβαίνουν το μετρό του Βερολίνου. 

Η εικόνα είναι ασυνήθιστη και τρομακτικά ρεαλιστική. Το σενάριο της άσκησης ένα: πολεμική σύγκρουση σε αστικό ιστό και εκκένωση τραυματία: 

Ασκήσεις του γερμανικού στρατού στο μετρό του Βερολίνου

Ασκήσεις του γερμανικού στρατού στο μετρό του Βερολίνου 

«Οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις εστιάζουν στο να είναι έτοιμες για δράση. Ο υπουργός μας χαρακτήρισε (την άσκηση) "έτοιμοι για πόλεμο"» δήλωσε Στρατηγός των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.   

Γερμανική «βόμβα»: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Ρωσικό κατασκοπευτικό κοντά σε βρετανικά ύδατα 

Την ίδια ώρα, το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar έπλεε κοντά στις βρετανικές ακτές. «Έστρεψε λέιζερ πάνω στα αεροσκάφη μας», είπαν οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις. 

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar που πέρασε κοντά από τις βρετανικές ακτές

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar που πέρασε κοντά από τις βρετανικές ακτές 

 «Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και αν το Yantar ταξιδέψει νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι» διαμήνυσε στη Μόσχα ο Υπουργός Άμυνας της Μ. Βρετανίας Τζον Χίλι. 

Ελσίνκι: Κολυμβητήρια, παγοδρόμια και εμπορικά κέντρα ως καταφύγια 

Σε περίπτωση ρωσικής απειλής, η φινλανδική κυβέρνηση έχει μεριμνήσει για τα καταφύγια στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να έρθουν, σε κολυμβητήρια, παγοδρόμια ακόμη και εμπορικά κέντρα όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.    

«Η ταχεία μετακίνηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή άμυνα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις θα είναι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή» δηλώνει την ίδια ώρα η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής,  Κάγια Κάλλας,     

Οι Πολωνοί απογείωσαν μαχητικά και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου

Οι Πολωνοί απογείωσαν μαχητικά και αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου μετά από φονικές ρωσικές επιδρομές με υπερηχητικούς πυραύλους και drones στη Δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη χώρα τους  και προανήγγειλαν σκληρή απάντηση για την έκρηξη που έγινε προ ημερών στο σιδηρόδρομό τους, την οποία χρεώνουν στους Ρώσους.  

Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά

Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά 

«Θα απαντήσουμε σ' αυτό, όχι μόνο διπλωματικά», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι

Σύμφωνα επίσης με το  Υπουργό Άμυνας της Πολωνίας Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, «10.000 στρατιώτες θα αφιερωθούν στην επιχείρηση προστασίας των υποδομών».


 
Συναγερμός επικρατεί και στη Ρουμανία μετά τις πτήσεις ρωσικών drones κοντά στα σύνορα. 

Για επιδείνωση των σχέσεων μιλά και το Κρεμλίνο

Για επιδείνωση των σχέσεων μιλά και το Κρεμλίνο 

Οι σχέσεις με την Πολωνία έχουν επιδεινωθεί δηλώνουν από την πλευρά τους και οι Ρώσοι.   

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι, όπως επισήμανε στο ρεπορτάζ η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, ότι όλοι προετοιμάζονται. Ακόμα κι οι γείτονές μας στον νότο, οι Ιταλοί.  

«Δεχόμαστε επίθεση και οι υβριδικές βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν. Είναι ώρα να δράσουμε» δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο στο Politico. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
 |
ΠΟΛΩΝΙΑ
 |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top