Τραμπ: Μετά τη Βενεζουέλα απειλεί Κολομβία και Γροιλανδία με επέμβαση

Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε απειλές κατά της Κολομβίας, του Ιράν και της Γροιλανδίας και εμμέσως η Ρωσία και η Ουκρανία, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, προκαλώντας έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν κατά τη διάρκεια συνομιλιών με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος και έρχονται στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κυβερνούν» πλέον τη Βενεζουέλα, μία ημέρα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας.

Ερωτηθείς αν βρίσκεται σε επικοινωνία με τη μεταβατική ηγεσία και συγκεκριμένα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, ο Τραμπ απάντησε με αμφιλεγόμενο τρόπο, λέγοντας ότι «συνδιαλλάσσεται με ανθρώπους που μόλις ορκίστηκαν», αποφεύγοντας να κατονομάσει ποιος ασκεί την εξουσία. Όταν ωστόσο πιέστηκε, δήλωσε ξεκάθαρα πως «αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στην Κολομβία

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ανοιχτά με στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνησή της «διεφθαρμένη» και τον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο «επικίνδυνο».

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, κατηγόρησε την κολομβιανή ηγεσία ότι εμπλέκεται στην παραγωγή και διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ, δηλώνοντας πως αυτή η κατάσταση «δεν θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη».

Όταν ρωτήθηκε αν εξετάζεται στρατιωτική δράση, απάντησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο «ακούγεται καλή ιδέα», χωρίς να προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος χαρακτήρισε την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο «απαγωγή χωρίς καμία νομική βάση», καλώντας τον Τραμπ να σταματήσει τις προσωπικές επιθέσεις και τις συκοφαντίες.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά την επιχείρηση στο Καράκας σκοτώθηκαν πολλά μέλη της προσωπικής φρουράς του Μαδούρο, αρκετά εκ των οποίων ήταν Κουβανοί υπήκοοι. Παρά ταύτα, ο Τραμπ εκτίμησε ότι δεν απαιτείται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην Κούβα, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς της χώρας «μοιάζει έτοιμο να πέσει από μόνο του».

Προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για τις διαδηλώσεις

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν «πολύ σκληρά» αν συνεχιστούν οι θάνατοι διαδηλωτών στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν με οικονομικά αιτήματα λόγω υπερπληθωρισμού και οικονομικής κρίσης, έχουν πλέον λάβει και πολιτικό χαρακτήρα, με τουλάχιστον 12 νεκρούς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις μετά τα γεγονότα του 2022–2023, που είχαν συγκλονίσει τη χώρα.

Σε ερώτηση για τις διεθνείς εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πιστεύει τις καταγγελίες της Μόσχας πως το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι «κανείς δεν γνωρίζει τι πραγματικά συνέβη».

Τέλος, ο Τραμπ επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ τη «χρειάζονται» για λόγους εθνικής ασφάλειας, λίγες ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας να σταματήσουν οι απειλές. Όπως είπε, η Κοπεγχάγη δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής.

Οι δηλώσεις αυτές συνθέτουν ένα σκηνικό έντονης γεωπολιτικής έντασης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει στο προσκήνιο μια εξωτερική πολιτική υψηλού ρίσκου και απρόβλεπτων συνεπειών.

Γροιλανδία: Η πρωθυπουργός της Δανίας καλεί τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους»

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να «σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου» μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει «απόλυτη ανάγκη» τη Γροιλανδία.

«Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο αυτού του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία, για την άμυνα των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του σήμερα στο περιοδικό Atlantic.

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε δήλωσή της.

«Θα προέτρεπα έντονα, επομένως, τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται».



