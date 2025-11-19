Συναγερμός στην Ευρώπη: Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά

Η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου της.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, που επικαλείται το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 65 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του υπουργού Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, ότι το καλοκαίρι που πέρασε «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό για την Ευρώπη», καθώς εκτίμησε πως μια πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσίας είναι πιθανόν να συμβεί πριν από το 2029.

Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα στο Χάρκοβο – 32 νεκροί

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών με drones στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Τις δυο προηγούμενες νύχτες ρωσικά πλήγματα, ιδίως με πυραύλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης 17χρονης.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε στο Telegram ότι «πραγματοποιήθηκε μαζική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου, με τουλάχιστον 11 εχθρικά drones, κατά τη διάρκεια της οποίας εννιαώροφο κτίριο χτυπήθηκε και κατόπιν πήρε φωτιά».

«Ο αριθμός των τραυματιών στο Χάρκοβο ανέρχεται μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 32», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, πολύ κοντά στα σύνορα, δεχόταν «επίθεση εχθρικών drones» και ότι ακούγονταν «εκρήξεις».

Από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της στην ουκρανική επικράτεια, η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας κι οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές.

Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Στα μέτωπα των μαχών, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλαση, ειδικά στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου υποστήριξε προχθές πως πήρε τον έλεγχο ακόμη ενός χωριού. Τον Σεπτέμβριο, διεμήνυε πως είχε σκοπό να προχωρήσει σε επίθεση «σε βάθος» στην περιφέρεια αυτή.

Η Μόσχα συνεχίζει να απαιτεί από το Κίεβο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός την εκχώρηση εδαφών, de facto συνθηκολόγηση την οποία απορρίπτει η ουκρανική κυβέρνηση.

Ουκρανία: Προσωρινή αναστολή των πτήσεων σε αεροδρόμιο της νότιας Ρωσίας

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή να ανασταλούν προσωρινά οι πτήσεις σε αεροδρόμιο της περιφέρειας Κρασνοντάρ (νοτιοδυτικά) για να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Χρήστες της πλατφόρμας Telegram έκαναν λόγο για σειρά εκρήξεων στην Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται τερματικό πετρελαϊκό λιμάνι στη Ναβρασίσκ και μεγάλο διυλιστήριο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες για ουκρανικά πλήγματα στην περιφέρεια.