Ρωσικές επιθέσεις «σαρώνουν» την Ουκρανία - Χτυπήθηκε νηπιαγωγείο

Νεκρή μητέρα με τα δύο παιδιά της

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Andrii Marienko)
Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας πραγματοποιούν ασκήσεις με πυραύλους / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μαζική επίθεση με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων — μεταξύ των οποίων μια μητέρα και οι δύο μικρές κόρες της — ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι ουκρανικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλεπάλληλα κύματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν τουλάχιστον οκτώ πόλεις της Ουκρανίας, καθώς και ένα χωριό στην περιφέρεια του Κιέβου, όπου πύραυλος προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία, σκοτώνοντας τη μητέρα και τα παιδιά της, ηλικίας έξι μηνών και δώδεκα ετών, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή Μικόλα Καλάσνικ.

Ρωσία: Η απίστευτη στιγμή που τρένο περνά πάνω από άνθρωπο - Βίντεο

Τοίχος νηπιαγωγείου

Η τρύπα στον τοίχο του νηπιαγωγείου / AP (Andrii Marienko)

Στην πρωτεύουσα Κίεβο, τουλάχιστον 29 άνθρωποι — ανάμεσά τους πέντε παιδιά — τραυματίστηκαν, όπως δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ρωσικό drone χτύπησε νηπιαγωγείο την ώρα που βρίσκονταν μέσα παιδιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίγκορ Τερέχοφ. Ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν, ωστόσο κανένα παιδί δεν υπέστη σωματικά τραύματα, πρόσθεσε.

Financial Times:Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να δεχθεί τους όρους της Ρωσίας

Πύραυλος χτύπησε παιδικό σταθμό στην Ουκρανία

Πλάνα από το νηπιαγωγείο που καταστράφηκε / AP (Andrii Marienko)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι πολλά παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ τόνισε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν τις περιφέρειες Κιέβου, Οδησσού, Τσερνίχιβ, Ντνιπροπετρόφσκ, Κιροβοχράντ, Πολτάβα, Βίνιτσα, Ζαπορίζια, Τσερκάσι και Σούμι.

Σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 405 drones και 28 πυραύλους, με κύριο στόχο την πρωτεύουσα.

Μητσοτάκης: Η Άμυνα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει και τα κράτη του Νότου

Πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία

Συντρίμμια στο νηπιαγωγείο που χτυπήθηκε / AP (Andrii Marienko)

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες σε αδιέξοδο

Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, που μαίνεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, φαίνεται να έχουν «κολλήσει». Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την απογοήτευσή του για την αδιαλλαξία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν υποχωρεί στις απαιτήσεις του για συμφωνία, παρά την ουκρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απευθείας συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι η προγραμματισμένη του συνάντηση με τον Πούτιν «παγώνει» προσωρινά, καθώς δεν θέλει «να σπαταλήσει τον χρόνο του». Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγόρησαν τον Πούτιν για καθυστέρηση.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» της σύγκρουσης στα σημερινά μέτωπα ως «καλό συμβιβασμό», που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι η προετοιμασία της συνάντησης απαιτεί «προσεκτική και χρονοβόρα» διαδικασία, προσθέτοντας: «Κανείς δεν θέλει να χάσει τον χρόνο του – ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Σε μια κίνηση που εκλήφθηκε ως υπενθύμιση της πυρηνικής ισχύος της Ρωσίας, ο Πούτιν διέταξε την Τετάρτη ασκήσεις των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της χώρας.

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις

AP Images

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι τη νύχτα της Τρίτης οι δυνάμεις του έπληξαν με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow εργοστάσιο χημικών στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας — εγκατάσταση κρίσιμη για τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, καθώς παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικά, καύσιμα πυραύλων και πυρομαχικά.

Οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν την επίθεση, χωρίς να αναφερθούν στο εργοστάσιο.

Η Ουκρανία υποστήριξε επίσης ότι έπληξε τη μηχανουργική μονάδα Σαράνσκ στη Μορντόβια, η οποία κατασκευάζει εξαρτήματα για νάρκες και πυρομαχικά, καθώς και το διυλιστήριο πετρελαίου Μαχατσκάλα στο Νταγκεστάν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι αεράμυνές του κατέρριψαν 33 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιχώρων της Αγίας Πετρούπολης. Οκτώ αεροδρόμια ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

