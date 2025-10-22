Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα τα κατάφερε στο παρά ένα - Εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 22/10/2025 στο Star, η Ιωάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πριν και Μετά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν, το Β, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Ιωάννα έλυσε στο παρά ένα τον σύντομο γρίφο!

