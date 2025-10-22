Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα τα κατάφερε στο παρά ένα - Εσύ;

Μπορείς να μαντέψεις το πριν και το μετά των λέξεων;

22.10.25 , 21:25 Φάρμα: «Δε χρειάζεται στην ομάδα»: Γιατί η Βαλεντίνα δεν ξυπνάει;
22.10.25 , 21:20 Καβγάς στη Φάρμα για ένα μπουγέλο – «Άντε μη χ@@@@@ εδώ πέρα!»
22.10.25 , 21:12 Άσκηση λεπτών ισορροπιών μεταξύ Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια
22.10.25 , 21:05 Ελευσίνα: 17χρονος Απείλησε Με Πιστόλι Συμμαθητή Του Στο Σχολείο
22.10.25 , 20:43 CITROËN: Αποκαλύπτει το μονοθέσιο στην Formula E
22.10.25 , 20:31 Τροχαίο στο Περιστέρι: Καρέ καρέ η σοκαριστική παράσυρση μητέρας & παιδιού
22.10.25 , 20:21 Audi Q6 Sportback e-tron: Σε ποιούς τομείς ξεπέρασε τις προσδοκίες
22.10.25 , 19:54 Διονύσης Σαββόπουλος: «Οι γιατροί είπαν ότι είχε ευτυχισμένο τέλος»
22.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα τα κατάφερε στο παρά ένα - Εσύ;
22.10.25 , 19:17 MEΛΙSSES: Special διπλό βινύλιο από τη μεγάλη συναυλία τους στο Ηρώδειο
22.10.25 , 18:54 Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
22.10.25 , 18:30 Αλαλούμ στον καιρό: Καταιγίδες ως την Πέμπτη, μετά ζέστη
22.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Αργύρης παρέδωσε τα σκήπτρα κι έφυγε με τη Ρογδάκη
22.10.25 , 18:28 Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ
22.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ομηρική μάχη Ρογδάκη - Βισβίκη για την αφίσα της Μερκούρη
Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Διονύσης Σαββόπουλος: «Οι γιατροί είπαν ότι είχε ευτυχισμένο τέλος»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ειρήνη Μερκούρη: Οι εξωσωματικές, το τάμα και το θαύμα που έζησε!
Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2025
Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 22/10/2025 στο Star, η Ιωάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς η Ειρήνη να λύσει τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα τα κατάφερε στο παρά ένα - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Πριν και Μετά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν, το Β, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι

Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα τα κατάφερε στο παρά ένα - Εσύ;

Η Ιωάννα έλυσε στο παρά ένα τον σύντομο γρίφο! 

Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό - Εσύ;

Εσύ τι θα κάνεις; 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
