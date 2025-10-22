Καβγάς στη Φάρμα για ένα μπουγέλο – «Άντε μη χ@@@@@ εδώ πέρα!»

Το πρωινό ξύπνημα στη Φάρμα αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό! Τζωρτζίνα και Κωνσταντίνα αποφάσισαν να παίξουν μπουγέλο.

Η Τζωρτζίνα ξύπνησε την Κωνσταντίνα με νερό. Ο Γιώργος ξέσπασε!

Την αρχή έκανε η Τζωρτζίνα, αφού ήταν εκείνη που έριξε πρώτη νερό στην Κωνσταντίνα για να την ξυπνήσει.

Λίγα λεπτά αργότερα άρχισαν να τρέχουν έχοντας κουβάδες με νερό στα χέρια!

«Θα γίνει χαμός»: Οργή Γιώργου για το μπουγέλο

Αυτή η κατάσταση δεν άρεσε σε κάποιον και συγκεκριμένα στον Γιώργο, ο οποίος τις προειδοποίησε να μη βρέξουν το κρεβάτι του. «Μη βρέξετε το κρεβάτι μου, θα γίνει χαμός», τις προειδοποιεί, αλλά τα κορίτσια συνεχίζουν!

«Παιδιά εγώ δε φταίω να με βρέχετε…Άντε μη χ@@@@@ εδώ πέρα. Πρωί πρωί που έσπασαν τα νεύρα πάλι.», λέει σε έντονο ύφος. Οι τόνοι ανεβαίνουν ανάμεσα σε Γιώργο και Κωνσταντίνα όταν του απαντά και του ζητά να μην κάνει σαν υστερικός.

«Εγώ θα φωνάζω. Δε θέλω να μου βρέχετε τα πράγματά μου και τα παπούτσια μου. Άντε μπράβο» συνεχίζει ο Γιώργος.

«Όταν μου φωνάζουν και γενικότερα φωνάζουν βαράει κόκκινο ο εγκέφαλός μου», προσθέτει στο cue η Κωνσταντίνα.

