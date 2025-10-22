Καβγάς στη Φάρμα για ένα μπουγέλο – «Άντε μη χ@@@@@ εδώ πέρα!»

Ο Γιώργος έξαλλος με Τζωρτζίνα και Κωνσταντίνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 23:00 Φάρμα: Κλάματα στον αχυρώνα μετά την αποχώρηση
22.10.25 , 22:59 Γκάζι: Από ανακοπή πέθανε η 16χρονη- 3 ακόμη κλήσεις στο ΕΚΑΒ απ' το σημείο
22.10.25 , 22:50 Φάρμα: Τζωρτζίνα vs Βαλεντίνα - Ποια παραμένει;
22.10.25 , 22:19 Στο STAR ο «Φραπές»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια»
22.10.25 , 22:10 Αντιγόνη Κουλουκάκου: Οι παιδικές της φωτογραφίες και η εξομολόγηση
22.10.25 , 22:05 Ανατροπή στη Φάρμα: Η επιλογή μονομάχου που δεν περίμενε κανείς!
22.10.25 , 22:00 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά Κωνσταντοπούλου στη δημοτικότητα
22.10.25 , 21:47 Καταπέλτης ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές
22.10.25 , 21:35 Ελευσίνα: Ζευγάρι έκρυβε κοκαΐνη στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου
22.10.25 , 21:32 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
22.10.25 , 21:25 Φάρμα: «Δε χρειάζεται στην ομάδα»: Γιατί η Βαλεντίνα δεν ξυπνάει;
22.10.25 , 21:20 Καβγάς στη Φάρμα για ένα μπουγέλο – «Άντε μη χ@@@@@ εδώ πέρα!»
22.10.25 , 21:12 Άσκηση λεπτών ισορροπιών μεταξύ Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια
22.10.25 , 20:43 CITROËN: Αποκαλύπτει το μονοθέσιο στην Formula E
22.10.25 , 20:31 Τροχαίο στο Περιστέρι: Καρέ καρέ η σοκαριστική παράσυρση μητέρας & παιδιού
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Γκάζι: Από ανακοπή πέθανε η 16χρονη- 3 ακόμη κλήσεις στο ΕΚΑΒ απ' το σημείο
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Τζωρτζίνα Χρέπα: Ποια είναι η 23χρονη bartender της Φάρμας
Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Φάρμα: Τζωρτζίνα vs Βαλεντίνα - Ποια παραμένει;
Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2025
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωινό ξύπνημα στη Φάρμα αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό! Τζωρτζίνα και Κωνσταντίνα αποφάσισαν να παίξουν μπουγέλο.

Η Τζωρτζίνα ξύπνησε την Κωνσταντίνα με νερό – Ο Γιώργος ξέσπασε!

Η Τζωρτζίνα ξύπνησε την Κωνσταντίνα με νερό. Ο Γιώργος ξέσπασε!

Την αρχή έκανε η Τζωρτζίνα, αφού ήταν εκείνη που έριξε πρώτη νερό στην Κωνσταντίνα για να την ξυπνήσει.

Λίγα λεπτά αργότερα άρχισαν να τρέχουν έχοντας κουβάδες με νερό στα χέρια!

«Θα γίνει χαμός»: Οργή Γιώργου για το μπουγέλο

«Θα γίνει χαμός»: Οργή Γιώργου για το μπουγέλο 

Αυτή η κατάσταση δεν άρεσε σε κάποιον και συγκεκριμένα στον Γιώργο, ο οποίος τις προειδοποίησε να μη βρέξουν το κρεβάτι του. «Μη βρέξετε το κρεβάτι μου, θα γίνει χαμός», τις προειδοποιεί, αλλά τα κορίτσια συνεχίζουν!

«Παιδιά εγώ δε φταίω να με βρέχετε…Άντε μη χ@@@@@ εδώ πέρα. Πρωί πρωί που έσπασαν τα νεύρα πάλι.», λέει σε έντονο ύφος. Οι τόνοι ανεβαίνουν ανάμεσα σε Γιώργο και Κωνσταντίνα όταν του απαντά και του ζητά να μην κάνει σαν υστερικός. 

«Εγώ θα φωνάζω. Δε θέλω να μου βρέχετε τα πράγματά μου και τα παπούτσια μου. Άντε μπράβο» συνεχίζει ο Γιώργος.

«Όταν μου φωνάζουν και γενικότερα φωνάζουν βαράει  κόκκινο ο εγκέφαλός μου», προσθέτει στο cue η Κωνσταντίνα.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top