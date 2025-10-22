Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 15:49 Αναβλήθηκε η δίκη για το δυστύχημα σε Λούνα Παρκ το 2024
22.10.25 , 15:47 ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και 8 αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο «Φραπές»
22.10.25 , 15:41 Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
22.10.25 , 15:37 Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»
22.10.25 , 15:30 «Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του»
22.10.25 , 15:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέσπασε η μητέρα του 26χρονου συλληφθέντα
22.10.25 , 15:24 Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
22.10.25 , 15:17 Εταιρεία ή εταιρία: Ποιο είναι το σωστό;
22.10.25 , 15:08 Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου
22.10.25 , 14:49 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
22.10.25 , 14:29 Διακόσμηση Σαλονιού: Οικονομικές προτάσεις για έναν «ζεστό» καναπέ
22.10.25 , 14:28 Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»
22.10.25 , 14:27 Τρίκαλα: Έπνιγε τη μητέρα του μέχρι να πεθάνει - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
22.10.25 , 14:26 Ειρήνη Μερκούρη: Οι εξωσωματικές, το τάμα και το θαύμα που έζησε!
22.10.25 , 14:00 Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα φαγητού και τον λήστεψαν
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου
Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από σήμερα Τετάρτη 22/10 τελειώνουν τα ψέματα και οι αυταπάτες, αφού ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια!

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Ο Ποσειδώνας σήμερα οπισθοχωρεί στο ζώδιο των Ιχθύων, το ζώδιο που κυβερνά. Στις 26/01/2026 θα εγκατασταθεί για τα καλά στο ζώδιο του Κριού και στη ζωή δε θα τον ξαναδούμε στο ζώδιο των Ιχθύων, γιατί ο κύκλος του Ποσειδώνα είναι 165 χρόνια», αποκάλυψε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβριου.  

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Μετράει τις τελευταίες του μέρες αυτό το ζώδιο και θα μας δώσει ευκαιρίες για εκκαθαρίσεις στη ζωή μας, για απαλλαγή ίσως από κάποιες αυταπάτες και σύγχυση. Είναι σαν να βλέπουμε ξαφνικά κάπως καθαρά. Από την άλλη πλευρά, ο Ποσειδώνας έχει να κάνει πολλές φορές και με σκάνδαλα», σημείωσε η έγκριτη αστρολόγος στην πρωινή εκπομπή του Star. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top