Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα

Από σήμερα Τετάρτη 22/10 τελειώνουν τα ψέματα και οι αυταπάτες, αφού ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια!

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Ο Ποσειδώνας σήμερα οπισθοχωρεί στο ζώδιο των Ιχθύων, το ζώδιο που κυβερνά. Στις 26/01/2026 θα εγκατασταθεί για τα καλά στο ζώδιο του Κριού και στη ζωή δε θα τον ξαναδούμε στο ζώδιο των Ιχθύων, γιατί ο κύκλος του Ποσειδώνα είναι 165 χρόνια», αποκάλυψε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβριου.

«Μετράει τις τελευταίες του μέρες αυτό το ζώδιο και θα μας δώσει ευκαιρίες για εκκαθαρίσεις στη ζωή μας, για απαλλαγή ίσως από κάποιες αυταπάτες και σύγχυση. Είναι σαν να βλέπουμε ξαφνικά κάπως καθαρά. Από την άλλη πλευρά, ο Ποσειδώνας έχει να κάνει πολλές φορές και με σκάνδαλα», σημείωσε η έγκριτη αστρολόγος στην πρωινή εκπομπή του Star.

