Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

Τραγωδία με 16χρονη νεκρή στο Γκάζι, έξω από κλαμπ / MEGA

Θανατηφόρα κατάληξη είχε η νυχτερινή έξοδος για μια 16χρονη νεαρή τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, στο Γκάζι.

Η 16χρονη διασκέδαζε σε κλαμπ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως. Περίπου στις 2:00 το πρωί ένιωσε μία αδιαθεσία και βγήκε έξω από το μαγαζί. Εκεί, λίγα λεπτά αργότερα, λιποθύμησε.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν και να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο κορίτσι με σκοπό να το κρατήσουν στη ζωή. Λίγο μετά τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ωστόσο δυστυχώς ήταν ήδη αργά καθώς είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο πατέρας της κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, το οποίο ερευνά τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης κοπέλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεαρή είχε καταναλώσει αλκοόλ στο κατάστημα και για τον λόγο αυτό κατασχέθηκαν ποτά και μπουκάλια.

Εκτός από νεκροψία - νεκροτομή, έχουν ζητηθεί και τοξικολογικές εξετάσεις.