Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»

Καινούργιου: Όσα είπε για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το πόσο φροντίζει τη διατροφή της/ Super Κατερίνα

Η Κατερίνα Καινούργιου πεινάει συχνά μέσα στη μέρα, δεν μπορεί να αντισταθεί στις νοστιμιές που ετοιμάζει στην εκπομπή ο Πέτρος Συρίγος, αλλά ευτυχώς ο άντρας της τη φροντίζει και προσέχει και τη διατροφή της, ετοιμάζοντας για βραδινό... αγγούρι και αβοκάντο.

Αυτά είπε σήμερα η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα όταν έφτασε η ώρα της μαγειρικής και πήγε δίπλα στον μάγειρα της εκπομπής που είχε ετοιμάσει σουφλέ ζυμαρικών.

«Δεν ξέρεις τι μου έχεις κάνει. Βλέπει και ο Παναγιώτης καμιά φορά, τον ενημερώνω κιόλας και μου λέει: "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο" και το βράδυ μου λέει "δεν έφαγες όλο το φαγητό σου σον Πέτρο;". Ο καημένος, παιδιά, τι καλός... όταν έχεις καλό άντρα... μου καθάριζε αγγούρι κι αβοκάντο χθες το βράδυ. Μου λέει "έφαγες πολύ το μεσημέρι"», είπε χαρακτηριστικά η KatKen στη σημερινή εκπομπή.

Να θυμίσουμε πως χθες η παρουσιάστρια αποκάλυψε στον άερα της εκπομπής πως πεινάει, για την ακρίβεια είπε πιάνοντας την κοιλίτσα της «πεινάμε από τις 10 το πρωί», εν μέσω της έντονης φημολογίας που υπάρχει ότι είναι έγκυος. Εδώ που τα λέμε, η φουσκωμένη κοιλίτσα της φαίνεται πια, παρόλο που επιμελώς δεν τονίζεται με τις στιλιστικές επιλογές της. Ωστόσο, η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την εγκυμοσύνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι ζευγάρι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή περίπου έναν χρόνο.

Τον περασμένο Μάιο, αποκάλυψε πως ο σύντροφός της τής έκανε πρόταση γάμου, ενώ συχνά τελευταία τον αποκαλεί «άντρα» της.

Έχει πει πως δε θα κάνει ανοιχτό γάμο, ωστόσο δεν έχει αναφέρει αν το ζευγάρι έχει προχωρήσει στο επόμενο βήμα του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης.

Τον περασμένο Μάιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είχε αποκαλύψει ότι «κάνω την προσπάθειά μου να κάνω παιδί και νιώθω αδιαθεσία στην εκπομπή. Ο Θεός θα δείξει. Αυτό το πράγμα με πιέζει και με στρεσάρει. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δε με στεναχωρεί, κάνω και εγώ την προσπάθεια μου».

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν πάντως, οι αλλαγές στις στιλιστικές της επιλογές είναι εμφανείς. Άβαφα νύχια, παπούτσια χωρίς φιάπα, σκουρόχρωμα ρούχα και αρκετές φορές ριχτά.. όπως σακάκια, πουκάμισα, παντελόνες κτλ. Τέλος, να θυμίσουμε πως έχει απαθανατιστεί αρκετές φορές να πιάνει την κοιλίτσα της....