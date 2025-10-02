Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»

Η αναφορά στον Παναγιώτη Κουτσουμπή μετά τις φήμες χωρισμού

Πρώτη Δημοσίευση: 02.10.25, 16:00
Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έπαψαν για λίγο να ακολουθιούνται στο Instagram. Η κίνησή αυτή πυροδότησε φήμες πως η σχέση τους περνάει κρίση. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, με τον επιχειρηματία να αποκαθιστά λίγο αργότερα την αλήθεια, ανεβάζοντας μία τρυφερή φωτογραφία με την αγαπημένη του, ενώ πήραν πίσω και τα unfollow.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού

 

 

Με αφορμή την παρουσία του Ηλία Βρεττού στην εκπομπή της σήμερα 2/10, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον σύντροφό της, στον οποίο ανήκει το νυχτερινό μαγαζί, όπου ξεκινάει εμφανίσεις ο γνωστός τραγουδιστής.

Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της

«Θα σκίσεις σήμερα! Ειλικρινά, χτυπάει το τηλέφωνο του Παναγιώτη γιατί σήμερα ξεκινάς τις εμφανίσεις. Θα το πω παιδιά, δεν πειράζει! Θα κάνω διαφήμιση, του άνδρα μου είναι! Είστε sold out δεν ξέρω για πόσες εβδομάδες», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»

Η στάση που κρατάει το ζευγάρι μετά το περιστατικό αποδεικνύει πως παραμένει ενωμένο κι ερωτευμένο. Μάλιστα δημοσιεύματα θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου να περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Πέρα από κάποιες αινιγματικές δηλώσεις, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει τη χαρμόσυνη είδηση, με τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της να παραμένει μυστήριο. 

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
