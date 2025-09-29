Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της

«Δεν παίρνει η μπάλα και την υπόλοιπη οικογένεια- Το λέω και συγκινούμαι»

Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της για παράβαση του ΚΟΚ, το περασμένο καλοκαίρι/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη σύλληψη του αδελφού της, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το περασμένο καλοκαίρι. 

Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με τον αδερφό της στο παιδικό τους δωμάτιο

Νωρίτερα, προβλήθηκε στην εκπομπή συνέντευξη της Μήτσης Σιούτα, η οποία έκανε γνωστό πως ο πρώην σύντροφό της – αδελφός γνωστής τραγουδίστριας- και μέλη της οικογένειάς του, την «έβαλαν» να πάρει δάνειο, προκειμένου να σώσουν το σπίτι τους και μετά τον χωρισμό του ζευγαριού εξαφανίστηκαν, αναγκάζοντάς την να πληρώνει όλα τα χρέη.

Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της

Με αφορμή αυτό, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» είπε: «Επειδή το βίωσα το καλοκαίρι, καμιά φορά στη ζωή μας, μπορεί τα συγγενικά μας πρόσωπα, είτε είναι αδελφός είτε οικογένεια, να κάνουν κάτι, το οποίο είναι αδίκημα, είναι λάθος, μπορεί να φταίνε εκείνοι. Δεν παίρνει η μπάλα και την υπόλοιπη οικογένεια ούτε σημαίνει ότι είναι συνένοχοι και οι υπόλοιποι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του».

«Σας το λέω για το περιστατικό που έγινε με τον αδελφό μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό. Ακολουθήθηκαν κανονικά οι νόμιμες διαδικασίες, μάλιστα επειδή ήταν Σάββατο έμεινε δυο μέρες στο τμήμα, πέρασε από τον Εισαγγελέα τη Δευτέρα. Ο αδελφός μου μετάνιωσε πάρα πολύ, είπε χίλια συγγνώμη. Θα δικαστεί η υπόθεση. Δε θέλω ερωτήσεις, γιατί δεν είναι δική μου υπόθεση, είναι υπόθεση του αδελφού μου», συνέχισε η KatKen.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον αδελφό της, Πάνο, σε βραδινή έξοδο , το 2012/ NDP

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον αδελφό της, Πάνο, σε βραδινή έξοδο , το 2012/ NDP

«Ο αδελφός μου με πήρε τηλέφωνο και το λέω και συγκινούμαι και μου είπε: "Εγώ στεναχωριέμαι γιατί δεν ήθελα να στεναχωριέσαι εσύ". Έκανε ένα αδίκημα, έμεινε δύο μέρες στο τμήμα και πέρασε από Εισαγγελέα, του πήραν το δίπλωμα, αλλά παντού «φωτογράφιζαν» την αδελφή του. Δε σημαίνει ότι όταν φταίει κάποιος σε μια οικογένεια και κάνει κάποιο αδίκημα, το οποίο είναι λάθος και το κατακρίνουμε, φταίει και ο άλλος» επισήμανε η Κατερίνα Καινούργιου.
 

