Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού

Κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα ότι έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον

Η ανθοδέσμη που έστειλε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στην πρεμιέρα της εκπομπής της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν την Κυριακή ανέφεραν ότι η Κατερίνα Καινούργιου έκανe unfollow τον σύντροφό της από τα social media, κάτι που δεν ισχύει.

Από εκείνη τη στιγμή οι φήμες χωρισμού φούντωσαν για το ζευγάρι, με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να δίνει την έμμεση απάντησή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram το ίδιο βράδυ.

Κατερίνα Καινούργιου: «Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου» -Η έκπληξη του συντρόφου της

Ο γνωστός επιχειρηματίας ανέβασε μία φωτογραφία με την παρουσιάστρια βάζοντας τέλος στα σενάρια χωρισμού. Μάλιστα έβαλε και δυο emoji με το μάτι.

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής

Το ζευγάρι διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης τους, ετοιμάζοντας τον γάμο τους.

Το τελευταίο διάστημα έντονες είναι οι φήμες ότι η παρουσιάστρια είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Η ίδια ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τη χαρμόσυνη είδηση.

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

Παρόλα αυτά μέσα από την εκπομπή της εμφανίζεται διαφορετική από ότι την είχε συνηθίζει το τηλεοπτικό κοινό. Η ίδια είχε πει στον αέρα της εκπομπής της ότι έχει παχύνει, ενώ σε άλλη εκπομπή έβγαλε τα ψηλά τακούνια και εμφανίστηκε με παντόφλες στο πλατό.

Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»

«Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές», είχε απαντήσει στον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο που την είχε ρωτήσει on air αν ισχύουν όσα ευχάριστα γράφονται για εκείνη. 

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φιλία που εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα

Για πολλά χρόνια η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής γνωρίζονταν σε φιλικό επίπεδο και είχαν αρκετές κοινές παρέες. 

Κάπου μέσα στο 2024 οι δυο ους ήρθαν πιο κοντά και έγιναν ζευγάρι!

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι συνιδιοκτήτης γνωστών bar restaurants στο Κολωνάκι, τα οποία θεωρούνται hot spots της αθηναϊκής νύχτας. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον απαιτητικό χώρο της εστίασης και της διασκέδασης. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου επισκεπτόταν αρκετά συχνά τις επιχειρήσεις του αγαπημένου της. 

Στο ταξίδι του ζευγαριού στο Παρίσι με αφορμή τα 40ά γενέθλια της Κατερίνας Καινούργιου πριν από μερικούς μήνες, ο επιχειρηματίας χάρισε στην αγαπημένη του ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι και της έκανε πρόταση γάμου! 

Από τότε η ΚατΚεν έχει δηλώσει ότι κάνει προσπάθειες για να αποκτήσει ένα παιδί με τον σύντροφό της, ενώ σε συνέντευξή της έχει δηλώσει ότι μπορεί πρώτα να κάνει σύμφωνο συμβίωσης και μετά θρησκευτικό γάμο.

 

