Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»

Η παρουσιάστρια έβγαλε τα ψηλοτάκουνα στο break της εκπομπής

Kατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγνώμη. Με πιέζουν λίγο, οπότε στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια»
Η Κατερίνα Καινούργιου έβγαλε τα ψηλοτάκουνα κι εμφανίστηκε με τα παντοφλάκια της στην εκπομπή, μετά από break. 

Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»

«Δεν άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει. Δε χάθηκε κι ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη. Με πιέζουν λίγο, οπότε στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια… θα μου πεις τώρα… τι θέλεις να το παίζεις γκόμενα; Βάζεις τα τακούνια τα ψηλά; Ε! Ήθελα λίγο να νιώσω ωραία. Δε βαριέσαι τώρα, θα είμαι με αυτά. Με είδατε πριν με τα ψηλά», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια της παρουσιάστριας της Super Κατερίνα.

Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»

Νωρίτερα, είχε εμφανιστεί με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα. Η παρουσιάστρια εγκατέλειψε φέτος, τα ψηλά τακούνια με τις φαρδιές φιάπες, που συνήθιζε να φορά στις εμφανίσεις της. Από την αρχή της σεζόν, επιλέγει ναι μεν υποδύματα με τακούνι, αλλά πιο χαμηλά. 

Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα

Το τελευταίο διάστημα, οι στιλιστικές επιλογές της αλλά και οι αλλαγές στην εμφάνισή της Κατερίνας Καινούργιου, έχουν φουντώσει τις φήμες ότι είναι έγκυος.

Κατερίνα Καινούργιου: Η ερώτηση αν είναι έγκυος και η ενόχλησή της

Η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τη φήμη, αλλά από τη μια τα άβαφα νύχια, από την άλλη οι παντόφλες στο πλατό και τα τακούνια που πιέζουν, φαίνεται η KatKen αφήνει με κάποιο τρόπο να εννοηθεί στους τηλεθεατές της, πως βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της. 

Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»

«Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές», είχε απαντήσει στον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο που την είχε ρωτήσει on air αν ισχύουν όσα ευχάριστα γράφονται για εκείνη. 

