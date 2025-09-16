Κατερίνα Καινούργιου: Η ερώτηση αν είναι έγκυος και η ενόχλησή της

Σε πολύ δύσκολη θέση έφερε ο γνωστός δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, την Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε στην εκπομπή της τον γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν να είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος της είπε χαρακτηριστικά: «Να ρωτήσω και κάτι, ανθρώπινα, επειδή είναι η πρώτη φορά; Διάβασα κάτι ευχάριστο για εσάς. Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύει».

Τότε η Κατερίνα Καινούργιου φανερά ενοχλημένη απάντησε: «Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι το λέτε από τη καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ».

Κατερίνα Καινούργιου: Ο έρωτας με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, η πρόταση γάμου και οι φήμες εγκυμοσύνης

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής. Η γνωστή παρουσιάστρια είναι ερωτευμένη με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν δυο χρόνια και συγκατοικεί στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

To τελευταίο διάστημα, κάποιες φωτογραφίες της ΚatKen πυροδότησαν τις φήμες ότι η παρουσιάστρια είναι έγκυος. Oι χρήστες στα social media διέκριναν τα άβαφα νύχια της,- κάτι που δε συνήθιζε η παρουσιάστρια- και μια μικρή κοιλίτσα από το αέρινο φόρεμα της. Της εύχονταν μάλιστα «με το καλό». Η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες, καθώς ακόμη κι αν ισχύει ίσως να μη θέλει να το μοιραστεί.

Πάντως, ανά διαστήματα είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να γίνει μητέρα, με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, πριν λίγους μήνες.