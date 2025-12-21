Ομίλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Νέα διάκριση

Η Απόλλων Insurance Broker, μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, κατέκτησε 2 βραβεία στα 31α Filippos Morakis Insurance Awards 2025.Τα Filippos Morakis Insurance Awards είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε από το 1994 και αναβιώνει από τη δεύτερη γενιά της επιχείρησης Morax Media. Η Απόλλων Insurance Broker συμμετέχει από την αρχή της αναβίωσης του θεσμού και βραβεύεται κάθε χρόνο. Το 2025 έλαβε τις εξής διακρίσεις:

1η θέση στην κατηγορία CUSTOMER CENTRICITY

Στην ΑΠΟΛΛΩΝ Insurance Broker επικρατεί η πεποίθηση ότι το customer centricity είναι ουσιαστικά human centricity και δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική επιλογή ούτε μέρος μιας στρατηγικής, αλλά στάση ζωής. Η Απόλλων τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο και δεσμεύεται να συνεχίσει με την ίδια ευθύνη και το ίδιο πάθος να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες ασφάλισης κάνοντας την ασφάλιση πιο ανθρώπινη.

3η θέση στην κατηγορία HIGH QUALITY

Το βραβείο υψηλής ποιότητας ανήκει στους ανθρώπους της ΑΠΟΛΛΩΝ Insurance Broker , οι οποίοι καθημερινά φροντίζουν να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν έχοντας ως οδηγό τους την ακεραιότητα και την υψηλή κατάρτιση.Για άλλη μία χρονιά τα Filippos Morakis Insurance Awards ανέδειξαν τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης και βράβευσαν τους ανθρώπους που αποτελούν πρότυπο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, φορέων, του επιχειρείν και υψηλόβαθμα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών και της διαμεσολάβησης, παρακολούθησαν την απονομή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής.

Από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη και την Απόλλων Insurance Broker παρευρέθηκαν οι:Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης, Managing Director, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη,Ιωάννης Παπαβασιλείου, Strategy & Business Development Director, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη,Σοφία Σικοτάκη, General Manager, Απόλλων Insurance Broker,Γιώργος Βαρόπουλος, Deputy General Manager, Απόλλων Insurance Broker, Μαργαρίτης Βεζαλής, Business Development Manager, Απόλλων Insurance Broker, Χρυσαυγή Δερμάτη, Operational & Motor Manager, Απόλλων Insurance Broker, Δημήτρης Φαραντούρης Sales Agency Manager, Απόλλων Insurance Broker

Ο Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης, Managing Director του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα βραβεία που κατέκτησε η Απόλλων Insurance Broker. Οι διακρίσεις αυτές επιβραβεύουν την επιχειρηματική μας στρατηγική και αναδεικνύουν τις αξίες της αριστείας και της πελατοκεντρικής προσέγγισης του οργανισμού μας συνολικά. Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού ανάπτυξης για τον όμιλό μας. Αξιοποιούμε ευκαιρίες οργανικής, αλλά και μέσω εξαγορών, επέκτασης της δραστηριότητάς μας. Με καινοτόμες λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία ασφάλισης ενισχύουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.»