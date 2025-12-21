Αγρότες στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα –«Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

Παραμένουν τα τρακτέρ σε δρόμους και διόδια - Νέες κινητοποιήσεις

21.12.25 , 10:40 Αγρότες στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα –«Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση
Ελλαδα
Αποφασισμένοι να περάσουν και τις ημέρες των Χριστουγέννων στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, παρά τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και σε τελωνεία, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις και δημιουργούν αναστάτωση στην αγορά, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης εορταστικής κίνησης.

Κώστας Τσιάρας: Έχει ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών

Παράλληλα, επανέλαβε το κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο, τονίζοντας ότι έχουν ήδη δοθεί λύσεις ή θετικές απαντήσεις σε μεγάλο μέρος των αιτημάτων.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες απαντούν πως δεν επιθυμούν να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες που ταξιδεύουν για τις γιορτές. Όπως έκαναν και το Σάββατο, άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση ΙΧ και λεωφορείων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μοίρασαν και αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συντονισμένες δράσεις σε εθνικές οδούς και σταθμούς διοδίων, με κομβικά σημεία τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και τον Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η κυκλοφορία πραγματοποιήθηκε χωρίς σοβαρές καθυστερήσεις, καθώς οι αγρότες φρόντισαν να κρατούν ανοικτές λωρίδες διέλευσης.

Από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν προσέρχονται σε διάλογο υπό τους παρόντες όρους, επισημαίνοντας πως οι μέχρι στιγμής κυβερνητικές τοποθετήσεις χαρακτηρίζονται από ασάφεια και γενικόλογες δεσμεύσεις. Ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι δεν απορρίπτουν τον διάλογο συνολικά, αλλά ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες λύσεις πάνω στα αιτήματα που έχουν ήδη καταθέσει.

Κρίσιμη γενική συνέλευση στη Νίκαια

Σήμερα Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν αποκλείεται τη Δευτέρα να υπάρξει δυναμική κινητοποίηση, ακόμη και στη σήραγγα των Τεμπών, στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Από την Τρίτη, πάντως, οι αγρότες σκοπεύουν να διευκολύνουν πλήρως τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Τα βασικά αιτήματα και η απάντηση της κυβέρνησης

Στα κεντρικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, το πάγωμα οφειλών σε τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς, η αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους, καθώς και ζητήματα φορολογικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι από τα 27 αιτήματα, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε θετική τροχιά, ωστόσο οι αγρότες κάνουν λόγο για ανεπαρκείς λύσεις και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Δικογραφία στα Ιωάννινα και μήνυμα κλιμάκωσης

Στα Ιωάννινα, με εντολή εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν σε άνοιγμα διοδίων στο Δροσοχώρι. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε ταυτοποιήσεις, διερευνώντας τυχόν αδικήματα. Οι αγρότες απαντούν ότι δεν πτοούνται από τις νομικές κινήσεις και δηλώνουν έτοιμοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δικαιωθούν.

Για την περίοδο των Χριστουγέννων, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για τους εκδρομείς, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις κινήσεις τους ενόψει Πρωτοχρονιάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης μετά τις γιορτές.

ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
