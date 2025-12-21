Θρήνος για τον Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδερφή του - «Ήταν η ηρωίδα μου»

Έδινε μάχη με τον καρκίνο

21.12.25 , 11:26 Θρήνος για τον Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδερφή του - «Ήταν η ηρωίδα μου»
Συντετριμμένος είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ, καθώς έχασε ένα πολυαγαπημένο του πρόσωπο: τη μεγάλη του αδερφή, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ.

H άτυχη Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Το περιοδικό PEOPLE επιβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη αδελφή του διάσημου ηθοποιού πέθανε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Σε αποκλειστική του δήλωση, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέφερε: «Η αδερφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ πιο γενναίο άνθρωπο. Της Αμάλ κι εμένα θα μας λείψει αφάνταστα».

 

 

Η Άντα Ζάιντλερ, κάτοικος της Ογκούστα στο Κεντάκι, πέθανε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ.

Γεννημένη στο Λος Άντζελες στις 2 Μαΐου 1960, ήταν κόρη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν. Πήρε το όνομά της από τη δισέγγονη της οικογένειας.

Η Άντα ήταν ταλαντούχα καλλιτέχνιδα και εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικό σχολείο της Ογκούστα. Οι ακαδημαϊκές της επιδόσεις στο λύκειο της εξασφάλισαν διάκριση ως National Merit Scholar. Αγαπούσε ιδιαίτερα το διάβασμα, συμμετείχε σε τοπική λέσχη βιβλίου και ήταν ενεργό μέλος της Καλλιτεχνικής Ένωσης της Ογκούστα, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει και τελετάρχης στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση της πόλης.

Σπούδασε στο Λούισβιλ και στη Βόρεια Κεντάκι και εργάστηκε ως λογίστρια. Το 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του αμερικανικού στρατού. Ο γάμος τους αποτέλεσε μεγάλο γεγονός για την τοπική κοινωνία, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ να διαβάζει απόσπασμα της Αγίας Γραφής και τη θεία τους, τη θρυλική Ρόζμαρι Κλούνεϊ, να τραγουδά για το ζευγάρι.

Θρήνος για τον Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδελφή του μετά από μάχη με τον καρκίνο

Θρήνος για τον Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδελφή του μετά από μάχη με τον καρκίνο/ Αp newsroom

Παρότι κρατούσε χαμηλό προφίλ, η Άντα παρευρέθηκε στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία το 2014.

Ο σύζυγός της είχε φύγει από τη ζωή το 2004 από καρδιακή προσβολή. Η Άντα αφήνει πίσω της τους γονείς της, τα παιδιά της Νικ Ζάιντλερ και Άλισον Ζάιντλερ Χερολάγκα με τον σύζυγό της Κένι, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ αντί στεφάνων προτείνεται η ενίσχυση της Βιβλιοθήκης Knoedler Memorial στην Ογκούστα.

