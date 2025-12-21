Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Θεμιστοκλέους, Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος, Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ. Επίσης, είναι η Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.

Η Ιουλιανή είναι μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 21 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ιουλιανή.

Η Ιουλιανή καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Μαξιμιανού (245-310).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Θεμιστοκλής, Θέμης*

Θεμιστοκλεία, Θεμίστω *

Θέμις, Θέμιδα

Ιούλιος*

Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη*

Ιακώβ

Γιακουμής *

Ιωσήφ, Σήφης*

Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:37 και θα δύσει στις 18:09. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 1.2 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ)

Η Παγκόσμια Ημέρα Καλαθοσφαίρισης (World Basketball Day) καθιερώθηκε στις 25 Αυγούστου 2023 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Δεκεμβρίου με το ψήφισμα A/RES/77/324 της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, με σκοπό όχι μόνο να τιμηθεί η καλαθοσφαίριση, ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα του πλανήτη, αλλά και ν’ αναδειχθεί η συμβολή του αθλητισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διεθνή συνεργασία, την ανεκτικότητα και την αμοιβαία κατανόηση, καθώς και στην ενδυνάμωση της νεολαίας, των γυναικών, των κοριτσιών και των ατόμων με αναπηρία.

Η καλαθοσφαίριση (μπάσκετ) είναι ένα ομαδικό άθλημα, στο οποίο δύο ομάδες ανταγωνίζονται με πρωταρχικό στόχο να ρίξουν μια μπάλα μέσα στο καλάθι της αντίπαλης ομάδας, ενώ παράλληλα υπερασπίζονται το δικό τους καλάθι από την αντίπαλη ομάδα. Είναι κατά βάση άθλημα σάλας, παίζεται σ’ ένα ορθογώνιο γήπεδο και κάθε ομάδα αποτελείται συνήθως από πέντε παίκτες.

Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης οφείλει την ύπαρξή του στον καναδικο-αμερικανό καθηγητή φυσικής αγωγής, προπονητή, γιατρό και ιερέα Τζέιμς Νέισμιθ (1861-1939), ο οποίος εργαζόταν στο ιδιωτικό κολέγιο της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων (ΧΑΝ στα ελληνικά, YMCA στα αγγλικά), το σημερινό Κολέγιο Σπρίνγκφιλντ (Springfield College), που εδρεύει στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης. Όταν του ανατέθηκε από τη διεύθυνση του ιδρύματος να δημιουργήσει ένα άθλημα σε κλειστό χώρο που θα κρατούσε τους αθλητές σε φόρμα τους χειμερινούς μήνες, είχε την ιδέα να τοποθετήσει στον εξώστη του γυμναστηρίου κοφίνια συγκομιδής ροδακίνων και να βάλει τους μαθητές του να ρίχνουν μια μπάλα ποδοσφαίρου μέσα στα κοφίνια.