Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη

Οι νέοι συνεργάτες και το ανανεωμένο πλατό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 13:44 Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα
15.09.25 , 13:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!
15.09.25 , 13:33 Ρόδος: Ελεύθερη υπό όρους η influencer για την κατοχή ροζ κοκαΐνης
15.09.25 , 13:21 Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»
15.09.25 , 13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
15.09.25 , 13:02 Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της
15.09.25 , 13:01 Ο Ρήγας έφτιαξε στην πρεμιέρα του Breakfast@Star το αγαπημένο του γλυκό
15.09.25 , 12:57 Μαρία Ηλιάκη: «Εκτιμώ πολύ τον Κρατερό, έπαιξε ρόλο στο να πω το "ναι"»
15.09.25 , 12:49 Κωνσταντίνος Βασάλος: «Ο ανταγωνισμός φέτος θα είναι μεγαλύτερος»
15.09.25 , 12:44 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Αν είναι η αλήθεια της, καλά έκανε και το είπε»
15.09.25 , 12:39 Τσιμιτσέλης - «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει»
15.09.25 , 12:31 Ανθούλα Κατσιματίδη: Μία Ελληνίδα ηθοποιός στα Emmy 2025!
15.09.25 , 12:27 Μητσοτάκης-SAFE: «Δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν μέλη της ΕE»
15.09.25 , 12:22 Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
15.09.25 , 12:14 Κατερίνα Καινούργιου: «Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου» -Η έκπληξη του συντρόφου της
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
Τέμπη: Πατέρας θύματος κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα - Τι ζητά
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Κατερίνα Καινούργιου: «Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου» -Η έκπληξη του συντρόφου της
Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Αλεξάνδρου για Τούνη: «Αν είναι η αλήθεια της, καλά έκανε και το είπε»
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της πρεμιέρας για τη Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα με χαρούμενη διάθεση και χαμόγελα έκανε η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή Super Κατερίνα, που προβάλλεται για 5η σεζόν.

Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη

Η παρουσιάστρια του Alpha έκανε είσοδο, φορώντας strapless midi φόρεμα με κλος τελείωμα, σε μπεζ χρώμα. 

Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη

«Καλή σας ημέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε! Χαίρομαι πάρα πολύ που για 5η συνεχόμενη χρονιά σας καλημερίζω μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω για ακόμα μια χρονιά να γίνει και το δικό σας. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, φέτος είμαστε μια ανανεωμένη παρέα», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη

«Διαβάζετε και ακούτε “η ανανεωμένη Super Κατερίνα”. Εγώ ίδια είμαι, ό,τι ανανέωση είχα να κάνω, την έχω κάνει. Δε θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα. Εντάξει, ίσως κάποιες, αλλά πολλές όχι”. Έχουν όμως ανανεωθεί πολλοί οι συνεργάτες μου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, όπως έχει ανανεωθεί πολύ και αυτό το υπέροχο πλατό», συμπλήρωσε και στη συνέχεια παρουσίασε τους συνεργάτες της. 

Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη

Οι τρεις νέοι συνεργάτες στο πάνελ της είναι η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα.  Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον σχολιασμό και ο Πέτρος Συρίγος στη μαγειρική είναι οι δύο συνεργάτες της που συνεχίζουν και φέτος στην εκπομπή. 

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της ομάδα και ο αντικαταστάτης του Θέμη Μάλλη

Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη

«Αισθάνομαι ότι αυτή θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για σένα και γι' αυτό ήθελα πολύ να είμαι δίπλα σου αυτή τη χρονιά.... και αυτή τη χρονιά», ήταν τα λόγια του Στέφανου Κωνσταντινίδη. 

Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης

To τελευταίο διάστημα, κάποιες φωτογραφίες της ΚatKen πυροδότησαν τις φήμες ότι η παρουσιάστρια είναι έγκυος. Oι χρήστες στα social media Διέκριναν τα άβαφα νύχια της,- κάτι που δε συνήθιζε η παρουσιάστρια- και μια μικρή κοιλίτσα από το αέρινο φόρεμα της. Της εύχονταν μάλιστα «με το καλό». Η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες, καθώς ακόμη κι αν ισχύει ίσως να μη θέλει να το μοιραστεί.

Κατερίνα Καινούργιου: «Κάνω προσπάθεια για παιδί. Ο Θεός θα δείξει»

Πάντως, ανά διαστήματα είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να γίνει μητέρα, με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, πριν λίγους μήνες. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top