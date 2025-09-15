Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη

Πρεμιέρα με χαρούμενη διάθεση και χαμόγελα έκανε η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή Super Κατερίνα, που προβάλλεται για 5η σεζόν.

Η παρουσιάστρια του Alpha έκανε είσοδο, φορώντας strapless midi φόρεμα με κλος τελείωμα, σε μπεζ χρώμα.

«Καλή σας ημέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε! Χαίρομαι πάρα πολύ που για 5η συνεχόμενη χρονιά σας καλημερίζω μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω για ακόμα μια χρονιά να γίνει και το δικό σας. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, φέτος είμαστε μια ανανεωμένη παρέα», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Διαβάζετε και ακούτε “η ανανεωμένη Super Κατερίνα”. Εγώ ίδια είμαι, ό,τι ανανέωση είχα να κάνω, την έχω κάνει. Δε θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα. Εντάξει, ίσως κάποιες, αλλά πολλές όχι”. Έχουν όμως ανανεωθεί πολλοί οι συνεργάτες μου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, όπως έχει ανανεωθεί πολύ και αυτό το υπέροχο πλατό», συμπλήρωσε και στη συνέχεια παρουσίασε τους συνεργάτες της.

Οι τρεις νέοι συνεργάτες στο πάνελ της είναι η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον σχολιασμό και ο Πέτρος Συρίγος στη μαγειρική είναι οι δύο συνεργάτες της που συνεχίζουν και φέτος στην εκπομπή.

«Αισθάνομαι ότι αυτή θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για σένα και γι' αυτό ήθελα πολύ να είμαι δίπλα σου αυτή τη χρονιά.... και αυτή τη χρονιά», ήταν τα λόγια του Στέφανου Κωνσταντινίδη.

To τελευταίο διάστημα, κάποιες φωτογραφίες της ΚatKen πυροδότησαν τις φήμες ότι η παρουσιάστρια είναι έγκυος. Oι χρήστες στα social media Διέκριναν τα άβαφα νύχια της,- κάτι που δε συνήθιζε η παρουσιάστρια- και μια μικρή κοιλίτσα από το αέρινο φόρεμα της. Της εύχονταν μάλιστα «με το καλό». Η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες, καθώς ακόμη κι αν ισχύει ίσως να μη θέλει να το μοιραστεί.

Πάντως, ανά διαστήματα είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να γίνει μητέρα, με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, πριν λίγους μήνες.